La Sagra della Patata nel Napoletano tra primi, gnocchi e fritti: l’ingresso è gratis

Il 14 agosto 2024 torna ad Agerola, in provincia di Napoli, Gusta La Patata, la sagra della patata agerolese giunta ormai alla sua 19esima edizione. Un appuntamento fisso per la popolazione campana che continua ad attestarsi tra gli eventi più attesi dell’estate. La grande festa prenderà il via nel borgo di Santa Maria, in occasione delle celebrazioni per la Madonna Assunta. L’ingresso è gratis.

Sagra della Patata di Agerola: l’ingresso è gratis

Anche quest’anno nella rigogliosa valle di Agerola centinaia di cittadini e visitatori si riuniranno per prendere parte ad un evento gastronomico d’eccellenza che unisce i piaceri della buona tavola all’amore per il territorio che, per le famiglie e gli operatori commerciali della frazione, trova la sua massima espressione proprio nelle patate.

La patata agerolese, infatti, si distingue come specialità della nostra terra per il suo inconfondibile gusto e la genuinità che la caratterizza. Grazie al clima favorevole, per coltivarla non c’è bisogno di trattare il terreno con alcun prodotto chimico, consentendo ai consumatori di portare in tavola sapori autentici, non contaminati e del tutto unici.

Ancora una volta la sagra si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti religiosi del borgo in onore si Maria Santissima Assunta. La bellissima statua lignea della Madonna è custodita proprio nella chiesa di Santa Maria La Manna che, con il suo campanile, domina la valle agerolese.

Come per le scorse edizioni, la giornata del 14 agosto trascorrerà all’insegna del gusto, tra piatti e menù rigorosamente a base di patata. Dagli antipasti ai primi piatti, con gli imperdibili gnocchi, passando per i secondi e i contorni: la patata agerolese sarà la vera protagonista della sagra. Non mancheranno dolci, frutta, bibite e vini del borgo. La serata sarà allietata da musica live e spettacoli. Per scoprire il programma d’intrattenimento e le pietanze del menù della sagra è possibile seguire i canali social o il sito ufficiale dell’evento.