Napoli Food Festival, le migliori specialità partenopee: oltre 150 stand tra primi, pizze, dolci

Il 13 luglio 2026, al Parco Virgiliano di Napoli, prende il via Napoli Food Festival, la prima edizione dell’evento dedicato alle eccellenze gastronomiche della città che ai sapori del territorio affianca un lodevole fine benefico.

Napoli Food Festival 2026 al Parco Virgiliano: i protagonisti

Una serata di gusto, in programma dalle ore 20:00, che vedrà protagonisti 57 ristoranti, 32 pasticcerie, 28 pizzerie, 14 artigiani del gusto, 7 cocktail bar e 14 cantine. Una manifestazione destinata a diventare il più grande appuntamento dedicato all’enogastronomia napoletana, capace di riunire in un’unica serata tutte le eccellenze del territorio: quelle che da sempre rappresentano Napoli nel mondo (come la pizza, la sfogliatella, il babà) ma anche quelle che sono frutto dell’innovazione e della sperimentazione, ad esempio, nella cucina di mare.

Tra gli oltre 150 protagonisti figurano marchi storici che hanno contribuito a costruire l’identità gastronomica di Napoli, accanto a realtà innovative diventate negli ultimi anni punti di riferimento anche sui social.

Co-organizzato dal Comune di Napoli e presieduto dal manager Sergio Curcio, il Napoli Food Festival è promosso da 5 imprenditori che rappresentano le diverse anime del food a Napoli: Gino Sorbillo, ambasciatore della pizza napoletana nel mondo; Marco Infante, protagonista del settore dolciario che porta avanti con “Casa Infante” la tradizione di famiglia nata nel 1940; Daniele Testa, titolare insieme al fratello Simone del ristorante di mare “Punto Nave” che rappresenta un inno alla altissima qualità delle materie prime; Giovanni Tammaro, presidente di Confagricoltura Napoli, imprenditore del settore agroalimentare e promotore della valorizzazione del pomodorino cannellino flegreo. Suo anche il “Cumadoro”; Antonio Esposito, ristoratore del Borgo Marinaro dove i sapori si gustano proprio nel cuore del golfo partenopeo in uno degli scenari più iconici della città.

Il format che per la prima volta mette insieme tutta la realtà gastronomica di Napoli è finalizzato alla promozione delle straordinarie valenze del paniere partenopeo nel loro insieme ma anche a sostenere la causa di Emergency e dell’ospedale Santobono di Napoli sia attraverso la omonima Fondazione che attraverso la ETS “SOS sostenitori”.

United by Food è il messaggio che accompagna tutta la manifestazione: il cibo come linguaggio universale capace di unire persone, imprese e territori, trasformando una passione comune in un gesto concreto di solidarietà.

A condurre la prima edizione del Napoli Food Festival sarà Fatima Trotta, attrice, conduttrice e volto amatissimo dal grande pubblico. Sul palco si alterneranno chef, show cooking, momenti di intrattenimento e ospiti del mondo dello spettacolo, accompagnando il pubblico per tutta la serata.

Per accedere al Napoli Food Festival è possibile acquistare un ticket di 60 euro che consente di degustare liberamente le proposte gastronomiche di tutti gli oltre 150 stand presenti, con formula All You Can Eat. Il biglietto può essere acquistato sul sito del Napoli Food Festival oppure direttamente sul posto, fino ad esaurimento disponibilità.

I ristoranti del Napoli Food Festival

Emanuele Florio – Terronia

Pasquale Maravita – La Baita Braceria

Antonio Salomone – Testa Braceria

Vincenzo Politelli – Ostaria Pignatelli

Gennaro Sorrentino – Brigida Cucina Napoletana

Enrico Beneduce – Signora Bettola

Franco Marzano – Barbeqool

Pasquale Fusco – Luuma Steak

Fabio Aiale – Vico Sarchiapone

Carmine Martucci – Casa Sarchiapone

Michele Grande – La Bifora

Agostino Malapena – Vega Palace

Francesco Castellano – White Pearl

Salvatore Seccia – Zingara

Rosario Vitiello – Aura Pompei

Gianmarco Cirrone – Santupietro Restaurant

Giuseppe Buonocore – Casabuonocore

Luigi Colandrea – Don Salvatore

Francesco Restivo – Anticoleum

Pasquale Formisano – Mihao

Carmine Castaldi – Nami Restaurant

Michele Molaro – Braci Grill & Cocktail

Gennaro Vicchiarella – Coremare

Claudio Auriemma – Grani Buoni Srl

Giorgio Maddaluno – Iberico

Martina Buonaiuto – Vecchia America

Antonio Esposito – Officina del Mare

Simone e Daniele Testa – Punto Nave

Federico Demata – Terrazza Calabritto

Mauro Bennato – Baia Marinella

Gennaro Vatiero – O’ Pazz Posillipo

Roberto Verlezza – Kmzerofood

Alessio Lippolis – Paninoteca Add’ò Maston

Fabio Ciano – Ciano’ Parigine

Ciro Vitiello – Trattoria da Nennella

Mariano Armonia – Armonì Restaurant

Simona Guarriello – Pulcinella Gourmet Srls

Vincenzo e Claudio Sponzilli – Sapurì – I Sapori della Tradizione

Dario Gallo – Essencia

Angelo Borrelli – Casale dei Mascioni

Salvatore Cerrone – Puok

Carmela Abbate – Ristorante Zì Teresa

Salvatore Giugliano – Mimì alla Ferrovia

Stefano Grasso – Ristorante Castel Nuovo

Francesco Vorraro – Mamma Elena Ristorante

Consiglia Cavaliere – Green Greece

Vincenzo Di Razza – Ristorante Il Rudere

Renato Grassi – Isso Osteria

Daniele Unione – J’Adore Ristorante

Giovanni Mele – Maredizione

Ciro Salvo – 50 Panino

Domenico Iavarone – Zest (Grand Hotel La Favorita)

Fabio Vorraro – Casa Vittoria Ristorante

Francesco Boniello / Gino Russo – O’ Cuzzetiello Napulitan

Peppe di Napoli

Nathan Wichmann – Roji

Venerando Valastro – Antica Macelleria Joseph Lab

Le pasticcerie

Leopoldo Infante – Leopoldo Senza Glutine

Raffaele Mignone – Pasticceria Mignone

Davide Botti – Davide Botti

Alfonso Schiavone – Pasticceria De Vivo

Ciro Lago – Pasticceria Lago Sangiovanni

Salvatore Capparelli – Pasticceria Salvatore Capparelli

Alessandro Galiero – Pasticceria Galiero

Raffaele Capparelli – Pasticceria Capriccio

Salvatore Attanasio – Sfogliatelle Attanasio

Vincenzo Sansone – Caffè Sansone

Salvatore Varriale – Pasticceria Salvatore Varriale

Luigi Manta – Pasticceria Manta

Antonio Valentino e Vincenzo Castellone – Annuccia Capri

Sabatino Sirica – Pasticceria Sirica

Nicolò Viglia – Soave

Michele Criscuolo – Cuori di Sfogliatella

Fabio Grieco – Da Fabio la Cornetteria Italiana

Ciro Poppella – Pasticceria Poppella

Onofrio Romano – Pasticceria Onofrio Romano

Marco Infante – Casa Infante

Armando Divano – Cake Design Torte da Sogno

Rosamaria Lanzara – La Fabbrica delle Bontà

Stefano Avellano – Gran Caffè Gambrinus

Jannet Gomez – Igloo Senza Glutine

Ciro Trojer – Pasticceria Ciro Trojer

Nonna Adele – Crostiera

Luigi D’Urso – Mr. Pancake

Ignazio Righi – Pasticceria Bar Roma

Armando Scaturchio – Armando Scaturchio

Nicola Obliato – Obliato Pasticceria

Loredana e Imma Tizzano – Pasticceria Tizzano dal 1960

Ornella Scaturchio – Corno Gelato

Le pizzerie

Gianluca Nocerino – Pizzaioli Veraci

Rosario Orlando – Maturo Pizzeria

Iessi Ferrara – I Borboni Pizzeria

Errico Porzio – Pizzerie Errico Porzio

Vincenzo Miele – Da Noi

Antonio Falco – L’Antica Pizzeria Da Michele in the World

Isabella De Cham – Isabella De Cham – Pizza Fritta

Renato Ruggiero – Farinati Pizza And More

Rosario Ferraro – Ros

Ciro Tutino – Bro Ciro e Antonio Tutino

Vincenzo Cocozza – Ristorante Pizzeria Maruzzella

Diego Vitagliano – Pizzeria 10 Diego Vitagliano

Massimiliano Caputo – Il Mio Viaggio a Napoli

Carmine Manzo – Pizzeria Positano

Gino Sorbillo

Lello Testa – Pizzaingrammi

Andrea Viviani e Marco Testa – Pizzeria Santa Maradona

Gaetano Genovesi – Pizzeria Gaetano Genovesi

Giuseppe Vallefuoco – Bar dal Cavaliere

Marco Napolitano – Pasticceria Napolitano

Luigi Andriani – Tiraminù

Benito Odorino – Pasticceria Benito

Roberto Buono – Pasticceria Buono

Luigi Avallone – Pasticceria Avallone

Davide D’Ambrosio – Pasticceria Granato

Alessandro Colmayer – Pasticceria Colmayer

Francesco Di Rosa – Di Rosa

Mario Di Costanzo – Pasticceria Di Costanzo

Artigiani del gusto

Emanuele Frigenti – Fruit di Emanuele Frigenti

Pietro Ottaiano – Bobb

Luisa Matarese – Alma De Lux

Carmine Vigoriti – Taralleria Napoletana

Giovanna Sposito – FiordiFrutta

Antonio Mollo – Mediterranea Olive

Fabrizio D’Alessandro – Green Station

Carlo Caporicci – San Pietro a Pettine

Alessia e Maria Maddaloni – Sorelle Maddaloni

Mauro Magno – Magno Food

Stella Carusone – Mulino Bencivenga

Alessio Malinconico – Salumeria Malinconico

Antonio Vitagliano – Stay Sciolto

Michele Mastrangelo – Formaggi Erborinati Altamangiuria

Cocktail bar

Salvatore Rippa – 1861 Gin

Luciano Martone – MarGin Quality Srls

Gianluca Massimo Esposito – Sagonà

Vesuvius

Francesco Costantino – Riot

Gino Formisano – Santo Babà

Raffaele Nocera – Jolie Champagnerie

Le cantine

Gabriele Pollio – AIS Napoli

Raffaele Di Maro – Podere 1925

Andrea Gerardo – Le Divinità’ Wine

Viviana Migliaresi – Torri Cantine

Viviana Migliaresi – Casa Gheller

Viviana Migliaresi – Sicilius

Raffaele Esposito – Agri Solaris Benevento & Cantine

Rosario Scotto di Vetta – Azienda Agricola Piscina Mirabile

Michele Felace – Azienda Agricola Felace

Gennaro Gabriele – Produttori in Clavesana

Davide Carusi – Tenuta Loffredo

Letizia Vincenzo – ViteMatta

Antonio Di Iorio – Adele Musella

ASPI – Associazione Sommellerie Professionale Italiana.