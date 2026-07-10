Napoli Food Festival, le migliori specialità partenopee: oltre 150 stand tra primi, pizze, dolci
Lug 10, 2026 - Veronica Ronza
Napoli Food Festival al Parco Virgiliano
Il 13 luglio 2026, al Parco Virgiliano di Napoli, prende il via Napoli Food Festival, la prima edizione dell’evento dedicato alle eccellenze gastronomiche della città che ai sapori del territorio affianca un lodevole fine benefico.
Napoli Food Festival 2026 al Parco Virgiliano: i protagonisti
Una serata di gusto, in programma dalle ore 20:00, che vedrà protagonisti 57 ristoranti, 32 pasticcerie, 28 pizzerie, 14 artigiani del gusto, 7 cocktail bar e 14 cantine. Una manifestazione destinata a diventare il più grande appuntamento dedicato all’enogastronomia napoletana, capace di riunire in un’unica serata tutte le eccellenze del territorio: quelle che da sempre rappresentano Napoli nel mondo (come la pizza, la sfogliatella, il babà) ma anche quelle che sono frutto dell’innovazione e della sperimentazione, ad esempio, nella cucina di mare.
Tra gli oltre 150 protagonisti figurano marchi storici che hanno contribuito a costruire l’identità gastronomica di Napoli, accanto a realtà innovative diventate negli ultimi anni punti di riferimento anche sui social.
Co-organizzato dal Comune di Napoli e presieduto dal manager Sergio Curcio, il Napoli Food Festival è promosso da 5 imprenditori che rappresentano le diverse anime del food a Napoli: Gino Sorbillo, ambasciatore della pizza napoletana nel mondo; Marco Infante, protagonista del settore dolciario che porta avanti con “Casa Infante” la tradizione di famiglia nata nel 1940; Daniele Testa, titolare insieme al fratello Simone del ristorante di mare “Punto Nave” che rappresenta un inno alla altissima qualità delle materie prime; Giovanni Tammaro, presidente di Confagricoltura Napoli, imprenditore del settore agroalimentare e promotore della valorizzazione del pomodorino cannellino flegreo. Suo anche il “Cumadoro”; Antonio Esposito, ristoratore del Borgo Marinaro dove i sapori si gustano proprio nel cuore del golfo partenopeo in uno degli scenari più iconici della città.
Il format che per la prima volta mette insieme tutta la realtà gastronomica di Napoli è finalizzato alla promozione delle straordinarie valenze del paniere partenopeo nel loro insieme ma anche a sostenere la causa di Emergency e dell’ospedale Santobono di Napoli sia attraverso la omonima Fondazione che attraverso la ETS “SOS sostenitori”.
United by Food è il messaggio che accompagna tutta la manifestazione: il cibo come linguaggio universale capace di unire persone, imprese e territori, trasformando una passione comune in un gesto concreto di solidarietà.
A condurre la prima edizione del Napoli Food Festival sarà Fatima Trotta, attrice, conduttrice e volto amatissimo dal grande pubblico. Sul palco si alterneranno chef, show cooking, momenti di intrattenimento e ospiti del mondo dello spettacolo, accompagnando il pubblico per tutta la serata.
Per accedere al Napoli Food Festival è possibile acquistare un ticket di 60 euro che consente di degustare liberamente le proposte gastronomiche di tutti gli oltre 150 stand presenti, con formula All You Can Eat. Il biglietto può essere acquistato sul sito del Napoli Food Festival oppure direttamente sul posto, fino ad esaurimento disponibilità.
I ristoranti del Napoli Food Festival
Emanuele Florio – Terronia
Pasquale Maravita – La Baita Braceria
Antonio Salomone – Testa Braceria
Vincenzo Politelli – Ostaria Pignatelli
Gennaro Sorrentino – Brigida Cucina Napoletana
Enrico Beneduce – Signora Bettola
Franco Marzano – Barbeqool
Pasquale Fusco – Luuma Steak
Fabio Aiale – Vico Sarchiapone
Carmine Martucci – Casa Sarchiapone
Michele Grande – La Bifora
Agostino Malapena – Vega Palace
Francesco Castellano – White Pearl
Salvatore Seccia – Zingara
Rosario Vitiello – Aura Pompei
Gianmarco Cirrone – Santupietro Restaurant
Giuseppe Buonocore – Casabuonocore
Luigi Colandrea – Don Salvatore
Francesco Restivo – Anticoleum
Pasquale Formisano – Mihao
Carmine Castaldi – Nami Restaurant
Michele Molaro – Braci Grill & Cocktail
Gennaro Vicchiarella – Coremare
Claudio Auriemma – Grani Buoni Srl
Giorgio Maddaluno – Iberico
Martina Buonaiuto – Vecchia America
Antonio Esposito – Officina del Mare
Simone e Daniele Testa – Punto Nave
Federico Demata – Terrazza Calabritto
Mauro Bennato – Baia Marinella
Gennaro Vatiero – O’ Pazz Posillipo
Roberto Verlezza – Kmzerofood
Alessio Lippolis – Paninoteca Add’ò Maston
Fabio Ciano – Ciano’ Parigine
Ciro Vitiello – Trattoria da Nennella
Mariano Armonia – Armonì Restaurant
Simona Guarriello – Pulcinella Gourmet Srls
Vincenzo e Claudio Sponzilli – Sapurì – I Sapori della Tradizione
Dario Gallo – Essencia
Angelo Borrelli – Casale dei Mascioni
Salvatore Cerrone – Puok
Carmela Abbate – Ristorante Zì Teresa
Salvatore Giugliano – Mimì alla Ferrovia
Stefano Grasso – Ristorante Castel Nuovo
Francesco Vorraro – Mamma Elena Ristorante
Consiglia Cavaliere – Green Greece
Vincenzo Di Razza – Ristorante Il Rudere
Renato Grassi – Isso Osteria
Daniele Unione – J’Adore Ristorante
Giovanni Mele – Maredizione
Ciro Salvo – 50 Panino
Domenico Iavarone – Zest (Grand Hotel La Favorita)
Fabio Vorraro – Casa Vittoria Ristorante
Francesco Boniello / Gino Russo – O’ Cuzzetiello Napulitan
Peppe di Napoli
Nathan Wichmann – Roji
Venerando Valastro – Antica Macelleria Joseph Lab
Le pasticcerie
Leopoldo Infante – Leopoldo Senza Glutine
Raffaele Mignone – Pasticceria Mignone
Davide Botti – Davide Botti
Alfonso Schiavone – Pasticceria De Vivo
Ciro Lago – Pasticceria Lago Sangiovanni
Salvatore Capparelli – Pasticceria Salvatore Capparelli
Alessandro Galiero – Pasticceria Galiero
Raffaele Capparelli – Pasticceria Capriccio
Salvatore Attanasio – Sfogliatelle Attanasio
Vincenzo Sansone – Caffè Sansone
Salvatore Varriale – Pasticceria Salvatore Varriale
Luigi Manta – Pasticceria Manta
Antonio Valentino e Vincenzo Castellone – Annuccia Capri
Sabatino Sirica – Pasticceria Sirica
Nicolò Viglia – Soave
Michele Criscuolo – Cuori di Sfogliatella
Fabio Grieco – Da Fabio la Cornetteria Italiana
Ciro Poppella – Pasticceria Poppella
Onofrio Romano – Pasticceria Onofrio Romano
Marco Infante – Casa Infante
Armando Divano – Cake Design Torte da Sogno
Rosamaria Lanzara – La Fabbrica delle Bontà
Stefano Avellano – Gran Caffè Gambrinus
Jannet Gomez – Igloo Senza Glutine
Ciro Trojer – Pasticceria Ciro Trojer
Nonna Adele – Crostiera
Luigi D’Urso – Mr. Pancake
Ignazio Righi – Pasticceria Bar Roma
Armando Scaturchio – Armando Scaturchio
Nicola Obliato – Obliato Pasticceria
Loredana e Imma Tizzano – Pasticceria Tizzano dal 1960
Ornella Scaturchio – Corno Gelato
Le pizzerie
Gianluca Nocerino – Pizzaioli Veraci
Rosario Orlando – Maturo Pizzeria
Iessi Ferrara – I Borboni Pizzeria
Errico Porzio – Pizzerie Errico Porzio
Vincenzo Miele – Da Noi
Antonio Falco – L’Antica Pizzeria Da Michele in the World
Isabella De Cham – Isabella De Cham – Pizza Fritta
Renato Ruggiero – Farinati Pizza And More
Rosario Ferraro – Ros
Ciro Tutino – Bro Ciro e Antonio Tutino
Vincenzo Cocozza – Ristorante Pizzeria Maruzzella
Diego Vitagliano – Pizzeria 10 Diego Vitagliano
Massimiliano Caputo – Il Mio Viaggio a Napoli
Carmine Manzo – Pizzeria Positano
Gino Sorbillo
Lello Testa – Pizzaingrammi
Andrea Viviani e Marco Testa – Pizzeria Santa Maradona
Gaetano Genovesi – Pizzeria Gaetano Genovesi
Giuseppe Vallefuoco – Bar dal Cavaliere
Marco Napolitano – Pasticceria Napolitano
Luigi Andriani – Tiraminù
Benito Odorino – Pasticceria Benito
Roberto Buono – Pasticceria Buono
Luigi Avallone – Pasticceria Avallone
Davide D’Ambrosio – Pasticceria Granato
Alessandro Colmayer – Pasticceria Colmayer
Francesco Di Rosa – Di Rosa
Mario Di Costanzo – Pasticceria Di Costanzo
Artigiani del gusto
Emanuele Frigenti – Fruit di Emanuele Frigenti
Pietro Ottaiano – Bobb
Luisa Matarese – Alma De Lux
Carmine Vigoriti – Taralleria Napoletana
Giovanna Sposito – FiordiFrutta
Antonio Mollo – Mediterranea Olive
Fabrizio D’Alessandro – Green Station
Carlo Caporicci – San Pietro a Pettine
Alessia e Maria Maddaloni – Sorelle Maddaloni
Mauro Magno – Magno Food
Stella Carusone – Mulino Bencivenga
Alessio Malinconico – Salumeria Malinconico
Antonio Vitagliano – Stay Sciolto
Michele Mastrangelo – Formaggi Erborinati Altamangiuria
Cocktail bar
Salvatore Rippa – 1861 Gin
Luciano Martone – MarGin Quality Srls
Gianluca Massimo Esposito – Sagonà
Vesuvius
Francesco Costantino – Riot
Gino Formisano – Santo Babà
Raffaele Nocera – Jolie Champagnerie
Le cantine
Gabriele Pollio – AIS Napoli
Raffaele Di Maro – Podere 1925
Andrea Gerardo – Le Divinità’ Wine
Viviana Migliaresi – Torri Cantine
Viviana Migliaresi – Casa Gheller
Viviana Migliaresi – Sicilius
Raffaele Esposito – Agri Solaris Benevento & Cantine
Rosario Scotto di Vetta – Azienda Agricola Piscina Mirabile
Michele Felace – Azienda Agricola Felace
Gennaro Gabriele – Produttori in Clavesana
Davide Carusi – Tenuta Loffredo
Letizia Vincenzo – ViteMatta
Antonio Di Iorio – Adele Musella
ASPI – Associazione Sommellerie Professionale Italiana.