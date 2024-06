Sagra del Latte nel Napoletano, cibo e ospiti a ingresso gratis: da Gigione a Mariano Bruno

Dal 29 giugno al primo luglio 2024 nel Napoletano torna la Sagra del Latte, l’evento dedicato alle prelibatezze gastronomiche e casearie, giunto alla sua seconda edizione, che si terrà a Casoria dando il via ad una grande festa con un programma ricco di intrattenimento, tra cantanti e comici. L’appuntamento è in via San Giuseppe Rocco, presso l’oasi di San Ludovico. L’ingresso è gratis.

Sagra del Latte a Casoria: cibo, comici e cantanti a ingresso gratis

La Sagra del Latte nasce da un’idea del parroco della Chiesa di Santa Maria delle Grazie ed il Comitato Festa della Parrocchia come omaggio alla maternità della Vergine Maria, rappresentata a seno scoperto nell’atto naturale di allattare il figlio, Gesù. Un gesto da leggere in chiave simbolica: la madre del Cristo è colei che elargisce nutrimento a tutta l’umanità, da lei prende via la grazia concessa ad ogni uomo.

Per tutte le tre serate sarà possibile degustare non solo una grande varietà di prodotti caseari, che faranno del latte il vero protagonista della kermesse, ma anche tante altre prelibatezze tra panini, pizze, cuoppi, frutta e dolci, con le imperdibili graffe calde preparate al momento.

Cittadini e visitatori potranno accedere liberamente all’area, degustare le specialità proposte nei diversi stand e assistere agli spettacoli musicali e di cabaret in programma. Si parte il 29 giugno, con la serata inaugurale allietata da Mariano Bruno, il celebre comico di Made in Sud che inizierà il suo show alle 20.30. Il 30 giugno, ore 21.30, sarà la volta di Mimmo Dany, il famoso “molleggiato” napoletano. La giornata conclusiva del primo luglio sarà, invece, animata da Gigione, conosciuto come il re delle sagre, che salirà sul palco alle 22:00.

La Sagra del Latte si inserisce nel cartellone delle celebrazioni in occasione della Festa Liturgica di Santa Maria delle Grazie che prevedono diverse celebrazioni eucaristiche, Santo Rosario meditato, Suppliche alla Vergine Maria delle Grazie. Martedì 2 luglio dalle 19:30 prenderà il via la processione solenne tra le vie della città.