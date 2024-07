Sagra del Mare nel Napoletano: 3 giorni tra cozze, fritture di pesce e panorami da sogno

Dall’8 al 10 agosto 2024 a Monte di Procida torna la Sagra del Mare Flegrea, l’evento dedicato alle specialità di pesce e alla gastronomia del territorio che si terrà ancora una volta nel suggestivo scenario dell’insenatura di Acquamorta.

Sagra del Mare a Monte di Procida: tra pesce e vista mozzafiato

La Sagra del Mare Flegrei, ormai da oltre 30 anni, rappresenta un appuntamento fisso per cittadini e visitatori, continuando a richiamare gli amanti del buon cibo, delle specialità flegree e partenopee. Il tutto in una cornice mozzafiato, sulla baia con vista su Procida ed Ischia, e in un’atmosfera di divertimento, tra musica e balli.

Nel corso delle 3 serate dell’evento – che punta a valorizzare le tradizioni culturali, artigianali e culinari del posto – sarà possibile perdersi nei sapori dei prodotti tipici, nella genuinità del pesce freschissimo e, allo stesso tempo, ritagliarsi momenti di relax, svago e divertimento. Tutti potranno degustare svariate pietanze sapientemente preparate sul posto dai ristoratori coinvolti nell’iniziativa.

Tra i piatti di mare protagonisti della kermesse la pepata di cozze, le pizzette d’alghe, la frittura mista di pesce, le bruschette. Non mancheranno altri antipasti, primi, secondi, sfizi per poi concludere in bellezza con i dolci della tradizione, frutta e gelati artigianali. Prelibatezze da accompagnare al vino locale ed altre bibite.

I piatti saranno direttamente cucinati sulle banchine dei ristoranti, davanti agli occhi dei commensali che potranno seguire la preparazione in tempo reale. Saranno poi consumati presso le apposite postazioni con tavoli e sedie allestite per l’occasione, con tanto di gazebi. Anche quest’anno gusto e intrattenimento andranno di pari passo: le specialità della gastronomia flegrea saranno accompagnate da spettacoli live, tra esibizioni musicali e tammorre.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sagra del Mare Flegrea;

Dove: Insenatura di Acquamorta, Monte di Procida, provincia di Napoli;

Quando: dall’8 al 10 agosto 2024.