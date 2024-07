Cinema sotto le stelle a Napoli con i migliori film e documentari: biglietti a 3,50 euro

A Napoli torna Estate a Corte, la rassegna di cinema italiano e internazionale, giunta alla sua quinta edizione, che si terrà fino al 31 luglio 2024 presso il Cortile dell’Arte della Fondazione Foqus, ai Quartieri Spagnoli, con un programma ricco di film, documentari e incontri con i protagonisti.

Cinema all’aperto a Napoli: film a 3,50 euro

Lo splendido cortile dell’ex monastero dei Quartieri Spagnoli si trasforma, così, in una grande arena cinematografica, dando spazio alla proiezione di alcuni dei migliori film italiani e internazionali. Gli spettatori potranno trascorrere piacevoli serate d’estate non solo all’insegna di avvincenti pellicole ma anche di incontri dal vivo con alcuni protagonisti del cinema contemporaneo e lavori di giovani talenti emergenti.

Sono oltre 50 i film in programma suddivisi nelle seguenti sezioni: Così Lontano, così vicino incentrata sulla cinematografia di culture lontane; Uno sguardo sul mondo del documentario dedicata al genere del documentario; Campania e dintorni con le migliori produzioni cinematografiche partenopee e regionali; Cinema d’autore italiano; Family Life destinata ad un pubblico generico.

Avendo la Fondazione Foqus aderito alla promozione del Ministero della Cultura Cinema Revolution, si può accedere alla proiezione dei film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 a biglietto. Tutti gli altri ingressi, invece, hanno un costo di 5 euro. Per usufruire della promozione bisognerà acquistare il ticket direttamente sul posto, presso il botteghino di Foqus.

Il programma dei film

Lunedì 8 luglio – L’INVENZIONE DELLA NEVE (Italia, 2023, 117’) di Vittorio Moroni con Elena Gigliotti, Alessandro Averone, Anna Ferruzzo, Anna Bellato, Eleonora De Luca, Carola Stagnaro, Marta Caracciolo. Drammatico A seguire la proiezione: il critico dialoga con il pubblico – Ignazio Senatore, fiduciario del gruppo campano del SNCCI.

Martedì 9 luglio – SULL’ADAMANT – Dove l’impossibile diventa possibile – Sur l’Adamant (Francia/Giappone, 2023, 109’) di Nicolas Philibert con Linda De Zitter, Nicolas Philibert. Orso d’Oro al Film Festival di Berlino 2023, nomination European Film Award 2023 (documentario – prix art), 1 nomination Premi César 2024, 1 nomination Lumiere Awards 2024. Documentario.

Mercoledì 10 luglio – RICOMINCIO DA ME – Toni (Francia, 2023, 96’) di Nathan Ambrosioni con Camille Cottin, Léa Lopez, Thomas Gioria, Louise Labeque, Oscar Pauleau, Juliane Lepoureau, Catherine Mouchet, Guillaume Gouix, Florence Muller, Saadia Bentaïeb, Benoît Giros, Cyrille De Gonzalgue. Drammatico.

Giovedì 11 luglio – TRENTATRÉ (Italia, 2024, 121’) di Lorenzo Cammisa con Gina Amarante, Dario Biancone, Lorenzo Cammisa, Miriam Candurro, Giuseppe De Rosa, Lello Ferrante, Luciano Giugliano, Ayoub Halloumi, Marco Gremito, Adele Pandolfi, Gianni Parisi, Gigi Savoia, Laura Tresa, Rosario Verde. Drammatico. Interverranno durante la serata il regista Lorenzo Cammisa e parte del cast del film.

Venerdì 12 luglio – MISERICORDIA (Italia, 2023, 95’) di Emma Dante con Simone Zambelli, Simona Malato, Tiziana Cuticchio, Milena Catalano, Fabrizio Ferracane, Carmine Maringola. 1 nomination David di Donatello 2024 (sceneggiatura non originale). Drammatico.

Sabato 13 luglio – UN COLPO DI FORTUNA – Coup de Chance (Francia/Gran Bretagna, 2023, 96’) di Woody Allen con Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Niels Schneider, Sara Martins, Elsa Zylberstein, Yannick Choirat, Grégory Gadebois, William Nadylam, Guillaume De Tonquedec, Arnaud Viard, Jeanne Bournaud. Drammatico.

Domenica 14 luglio – THE OLD OAK (Francia, 2023, 113’) di Ken Loach con Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson, Trevor Fox, Chris McGlade, Col Tait, Jordan Louis, Andy Dawson, Debbie Honeywood, Reuben Bainbridge, Joe Armstrong, Rob Kirtley. 1 nomination Premi BAFTA 2024 (film britannico), 1 nomination Lumiere Awards 2024. Drammatico.

Lunedì 15 luglio – MEMORY (Messico/USA, 2023, 100’) di Michel Franco con Jessica Chastain, Peter Sarsgaard (Coppa Volpi 2023), Brooke Timber, Merritt Wever, Elsie Fisher, Jessica Harper, Josh Charles, Blake Baumgartner, Rand Faris, Davis Duffield, Elizabeth Loyacano. Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile alla 80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2023), Drammatico.

Martedì 16 luglio – SUGAR MAN – Searching for Sugar Man (Svezia/Gran Bretagna/Finlandia, 2012/2023, 86’) di Malik Bendjelloul con Stephen ‘Sugar’ Segerman, Dennis Coffey, Mike Theodore, Dan Dimaggio, Jerome Ferretti, Steve Rowland, Willem Möller, Craig Bartholomew Strydom, Ilse Assmann, Steve M. Harris, Robbie Mann, Clarence Avant, Eva Rodriguez. Oscar 2013, nomination Premio BAFTA 2013. Documentario, Biografico, Musicale.

Mercoledì 17 luglio – COMANDANTE (Italia, 2023, 120’) di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino (nomination David di Donatello 2024), Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli, Silvia D’Amico, Giuseppe Brunetti, Gianluca Di Gennaro, Pietro Angelini, Johannes Wirix, Lucas Tavernier, Mario Russo, Giustiniano Alpi, Giorgio Cantarini. In concorso alla 80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2023), 10 nomination David di Donatello 2024 (fotografia, produzione). Drammatico.

Giovedì 18 luglio – GLOBAL HARMONY (Italia, 2024, 95’) di Fabio Massa con Morgan David Jones, Rasha Bilal, Randall Paul, Fabio Massa, Denny Mendez, Enrico Lo Verso, Cristina Donadio, Sergio Múñiz, Tomas Arana, Faty Ba, Taylor Thomas, Jonathan Hamrick, Morena Raffaelli, Nicola Acunzo, Tony Campanozzi, Pietro De Silva, Naya Manson, Yuliya Mayarchuk. Thriller/Drammatico.

Sabato 20 luglio – IO CAPITANO (Italia/Belgio, 2023, 121’) di Matteo Garrone con Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi, Doodou Sagna, Joseph Beddelem, Bamar Kane, Henri Didier Njikam. Nomination Oscar 2024, 7 David di Donatello 2024 (film, regia, montaggio, fotografia), 15 nomination David di Donatello 2024 (sceneggiatura), Leone d’Argento per la miglior regia e Premio Marcello Mastroianni a Seydou Sarr alla 80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2023), nomination Golden Globe 2024, 2 nomination European Film Awards 2023 (film regia). Drammatico.

Domenica 21 luglio – IL RAGAZZO E L’AIRONE – How Do You Live? (Giappone, 2023, 124’) di Hayao Miyazaki con (voci di) Masaki Suda, Takuya Kimura, Kô Shibasaki, Yoshino Kimura, Shôhei Hino, Jun Kunimura, Kaoru Kobayashi, Keiko Takeshita, Jun Fubuki, Sawako Agawa, Shinobu Ohtake. Oscar 2024, 1 Golden Globe 2024 (animazione), 2 nomination Golden Globe 2024, Premio BAFTA 2024. Animazione.

Lunedì 22 luglio – IL MALE NON ESISTE – Evil Does Not Exist (Giappone, 2023, 106’) di Ryûsuke Hamaguchi con Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa, Ryûji Kosaka, Ayaka Shibutani, Hiroyuki Miura, Taijirô Tamura. Leone d’Oro alla 80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2023). Drammatico. A seguire la proiezione: il critico dialoga con il pubblico – Alberto Castellano, saggista e critico cinematografico.

Martedì 23 luglio – ANSELM (Germania, 2023, 93’) di Wim Wenders con Anselm Kiefer. Documentario A seguire la proiezione: il critico dialoga con il pubblico – Alberto Castellano, saggista e critico cinematografico.

Mercoledì 24 luglio – L’ODIO – La haine (Francia, 1995, 95’) di Mathieu Kassovitz con Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui, Abdel Ahmed Ghili, Karim Belkhadra, Edouard Montoute, François Levantal, Vincent Lindon, Benoît Magimel, Philippe Nahon, Karin Viard. Premio per la miglior regia al 48° Festival di Cannes (1995). Drammatico. A seguire: proiezione a sorpresa di un cortometraggio vincitore di Oscar.

Giovedì 25 luglio – ANATOMIA DI UNA CADUTA – Anatomie d’une chute (Francia, 2023, 150’) di Justine Triet con Sandra Hüller (nomination Oscar 2024, nomination Golden Globe 2024, Premio César 2024), Swann Arlaud (Premio César 2024), Milo Machado Graner, Antoine Reinartz, Samuel Theis, Jehnny Beth, Saadia Bentaïeb. 1 Oscar 2024 (sceneggiatura), 4 nomination Oscar 2024 (film, regia), Palma d’Oro al 76° Festival di Cannes (2023), 2 Golden Globe 2024 (film straniero, sceneggiatura), 4 nomination Golden Globe 2024 (film drammatico), David di Donatello 2024, 1 Premio BAFTA 2024 (sceneggiatura originale), 7 nomination Premi BAFTA (film, film straniero, regia, sceneggiatura originale, montaggio), 5 European Film Awards (film, regia, sceneggiatura, montaggio), 5 Premi César 2024 (film, regia, sceneggiatura originale). Drammatico.

Venerdì 26 luglio – DUNE – Parte 2 (USA/Canada, 2024, 166’) di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling. Azione, Avventura, Drammatico.

Sabato 27 luglio – DUNE – Parte 2 (USA/Canada, 2024, 166’) di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling. Azione, Avventura, Drammatico.

Domenica 28 luglio – POVERE CREATURE! – Poor Things (USA, 2023, 141’) di Yorgos Lanthimos con Emma Stone (Oscar 2024, Golden Globe 2024, Premio BAFTA 2024), Mark Ruffalo (nomination Oscar 2024, nomination Golden Globe 2024), Willem Dafoe (nomination Golden Globe 2024), Ramy Youssef, Christopher Abbott, Suzy Bemba, Jerrod Carmichael, Kathryn Hunter, Margaret Qualley, Charlie Hiscock, Damien Bonnard. Leone d’Oro alla 80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2023), 4 Oscar 2024, 10 nomination Oscar 2024 (film, regia, sceneggiatura non originale, fotografia), 2 Golden Globe 2024 (film brillante), 6 nomination Golden Globe (regia, sceneggiatura), 5 premi BAFTA 2024, 11 nomination premi BAFTA 2024 (film, film britannico, regia, sceneggiatura non originale, montaggio, fotografia). Commedia, Drammatico – V.M. 14 anni.

Lunedì 29 luglio – C’ERA UNA VOLTA IN BHUTAN – The Monk and the Gun (Taiwan/Francia/USA/Hong Kong/Bhutan, 2023, 107’) di Pawo Choyning Dorji con Tandin Wangchuk, Kelsang Choejey, Deki Lhamo, Pema Zangmo Sherpa, Tandin Sonam, Harry Einhorn, Choeying Jatsho, Tandin Phubz. Premio speciale della giuria alla Festa del Cinema di Roma 2023. Drammatico, Commedia.

Martedì 30 luglio – SMOKE SAUNA – I segreti della sorellanza – Smoke Sauna Sisterhood (Estonia/Francia/Islanda, 2023, 89’) di Anna Hints. Miglior documentario straniero al Sundance Film Festival 2023, 1 European Film Award 2023 (Documentario – Prix Art). Documentario.

Mercoledì 31 luglio – E LA FESTA CONTINUA – Et la Fete Continue! (Francia/Italia, 2023, 106’) di Robert Guédiguian con Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Lola Naymark, Robinson Stévenin, Gérard Meylan, Grégoire Leprince-Ringuet, Alice Da Luz, Sophie Payan, Pauline Caupenne. Drammatico.