Da Tony Tammaro ad Angela Luce, Eccellenze del Sud è stato un successone: sold out a Villa Signorini

Ampio successo di pubblico per la decima edizione del prestigioso Premio Eccellenze del Sud: ospiti e premiati hanno entusiasmato la platea di Villa Signorini.

Premio Eccellenze del Sud, successo per la decima edizione

Il colpo d’occhio è eccezionale: i giardini della stupenda Villa Signorini ad Ercolano affollati per la cena-evento che ha portato su un unico palco alcune tra le più importanti personalità in campo economico, politico, enogastronomico ma anche nell’ambito della legalità e dell’impegno sociale. Tutte rigorosamente “made in Sud”.

Cala così il sipario sulla decima edizione del Premio Eccellenze del Sud, organizzato e promosso dall’Associazione Terronian la cui mission è, da sempre, la valorizzazione delle terre del Sud e la promozione delle eccellenze in esse presenti.

Ampio il successo di pubblico: circa 350 persone per il Premio, che gode del Patrocinio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Napoli e del Comune di Ercolano.

Tra le Eccellenze, premio alla carriera per Angela Luce

Il parterre di premiati ed ospiti è stato ampiamente all’altezza: a partire da un’intramontabile stella dello spettacolo come Angela Luce, 70 anni di carriera tra cinema, teatro e musica ed ancora capace di strappare numerosi applausi con la sua voce ed il racconto degli aneddoti con il grande Totò. Assegnato a lei uno speciale Premio Eccellenze del Sud alla carriera.

Premiata anche l’avventura di Radio RAI e dei 100 anni della radio in Italia: Un premio per la Sezione Radiofonia è stato assegnato, in particolare, all’emittente radiofonica RAI Radio Live Napoli, che recentemente ha festeggiato il suo primo anno di attività, proprio in questo 2024 che celebra i 100 anni dalla nascita della radio italiana e i 70 anni della televisione tricolore.

La “storia di Marinella”

Emozione per la storia del leggendario brand “E. Marinella”, che ha ricevuto il premio per la Sezione Artigianato e Made in Italy dalle mani del Senatore Francesco Silvestro, presidente della Commissione bicamerale per le questioni regionali e le creazioni dello stilista Gianni Molaro. La Sezione Letteratura e Spiritualità ha visto premiato Padre Michele Bianco mentre per l’enogastronomia è stato insignito del premio lo chef “stellato” Peppe Guida.

Legalità al primo posto: Maresca e Mungivera ricordano Borsellino

Per la Sezione Economia e Mezzogiorno ha ricevuto il premio Amedeo Manzo, Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, mentre per la Sezione Legalità il premio è stato conferito al Colonnello dei Carabinieri Claudio Mazzarese Fardella Mungivera, che ha ricordato la figura di Paolo Borsellino nel giorno del trentunesimo anniversario del suo efferato assassinio, affiancato dal magistrato Catello Maresca.

Applausi per Shara, organizzatrice del premio

A presentare la decima edizione della kermesse sono stati Luca Abete, ambasciatore del popolare telegiornale satirico “Striscia la Notizia” (Canale 5), e la giornalista e conduttrice televisiva Lorenza Licenziati.

Lo show di apertura ha visto protagonista la cantautrice e performer Shara (a/k/a Sarah Ancarola), ideatrice del Premio Eccellenze del Sud e Presidente della Associazione Terronian, recentemente insignita del prestigioso Leone d’Oro – Gran Premio Internazionale Città di Venezia per meriti artistici: nel corso dell’evento, Shara ha presentato, in anteprima assoluta, il videoclip del suo ultimo singolo, “Stella Luntana”.

Salvatore Di Matteo delizia il pubblico

Il menu della serata è stato firmato dal Maestro Pizzaiolo Salvatore Di Matteo, fondatore – insieme a Shara – della Associazione Terronian, insignito del titolo di Ambasciatore della Cucina Italiana: nel dicembre del 2023, infatti, Di Matteo ha ricevuto a Venezia il prestigioso collare Golden Chef.

Tony Tammaro show: arriva in Villa a bordo del “trerrote”

Lo speciale Premio Terronian è stato conferito al popolare cantautore e showman Tony Tammaro, protagonista del divertentissimo show di chiusura della cerimonia di premiazione della X edizione del Premio Eccellenze del Sud. “Terrone” per eccellenza, si è presentato a Villa Signorini a bordo di un automezzo a tre ruote che trasportava meloni, come il protagonista di una sua famosa canzone, tra il divertimento del pubblico incredulo.