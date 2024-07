Mercoledì 24 luglio, alle ore 19:15, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si terrà l’evento AperiPilates, un’opportunità unica per partecipare a una lezione di pilates al tramonto con vista mare, unendo il benessere fisico alla bellezza storica e culturale di Napoli.

Pilates e aperitivo al tramonto al Museo di Pietrarsa

La lezione di pilates si terrà all’aperto, permettendo ai partecipanti di esercitarsi respirando l’aria fresca del mare in una cornice tranquilla e spettacolare. All’allenamento seguirà un rinfresco salutare tra le meravigliose Terrazze Pietrarsa.

Il costo del biglietto è di 20 euro e include l’ingresso al museo, la partecipazione alla lezione di pilates e una degustazione sulla terrazza panoramica del sito museale, dove poter degustare centrifughe di frutta fresca, crudités con hummus e tagliate di frutta.

Un modo per ricaricarsi in modo sano e gustoso dopo l’attività sportiva, ammirando il panorama mozzafiato del Golfo di Napoli. I partecipanti dovranno indossare un abbigliamento comodo e portare con sé il proprio tappetino. Per prenotarsi è possibile contattare al numero Whatsapp 335.642.2368.

RIEPILOGO INFO

Cosa: AperiPilates, lezione di pilates e degustazione al tramonto;

Quando: mercoledì 24 luglio 2024 alle ore 19:15;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli – Portici;

Per info e prenotazioni numero Whatsapp 335.642.2368.