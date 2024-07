Riapre il meraviglioso Teatro Antico di Neapolis: qui si esibiva l’imperatore Nerone

Il Teatro antico di Neapolis, anche conosciuto come Teatro romano dell’Anticaglia, torna visitabile grazie al progetto “Il Teatro tra le Mura”, che da luglio 2024 a gennaio 2025, secondo il calendario dettagliato in calce, prevederà aperture straordinarie e percorsi guidati gratuiti del sito, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale della città.

Il Teatro antico di Neapolis di nuovo visitabile: vi si esibiva Nerone

Tacito e Svetonio raccontano di come fosse luogo prediletto in cui si esibiva Nerone: il secondo, in particolare, scrisse che il debutto dell’imperatore avvenne proprio a Napoli e fu condito da un terremoto che fu interpretato come un segnale positivo degli dèi. D’altra parte, secondo l’imperatore Ottaviano Augusto, Neapolis era la “custode della cultura ellenica” e perciò anche dell’arte teatrale.

Il progetto di scavo e valorizzazione del Teatro ha avuto inizio nel 2003, con fondi del Grande Progetto Centro storico di Napoli valorizzazione sito UNESCO – Fondo Sviluppo e Coesione Regione Campania, commissionato dal Comune di Napoli, dall’Assessorato all’urbanistica, Area Trasformazione Urbana e Politiche dell’Abitare, e curato congiuntamente dalla Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e dal Comune di Napoli, e ha fatto emergere un’ampia porzione delle sostruzioni e della cavea, rendendo possibile una stima delle dimensioni e della capienza dell’intera struttura paragonabile a quella dei teatri medio-grandi della Campania, in grado di accogliere fino a 5mila spettatori.

I diversi interventi di restauro

Nel corso del tempo, il Teatro è stato oggetto di una serie di interventi di restauro, di cui sono ancora visibili gli archi in laterizio lungo via Anticaglia; progressivamente abbandonato e coperto, il sito ha finito con l’integrarsi nel tessuto urbanistico cittadino, fino all’avvio dei lavori di recupero e riqualificazione.

Sarà possibile prenotare il proprio ingresso tramite la piattaforma Eventbrite, e partecipare all’esperienza di una visita “archeologica” al cantiere tuttora in corso, nel quale è stato individuato un percorso che consentirà di ammirare le strutture rinvenute e scoprire la storia del complesso, la cui parte attualmente visibile è datata alla fine del I secolo d.C. Le visite saranno condotte da archeologi professionisti della società Apoikia, in collaborazione con l’impresa Samoa.

Calendario aperture straordinarie con visite guidate, con partenza ogni ora dalle 09.00 (ultimo turno ore 13.00), durata circa 45/50 min. Prenotazioni al link.

CALENDARIO VISITE

Luglio: sabato 27 e domenica 28.

Agosto: sabato 3 e domenica 4, sabato 24 e domenica 25, sabato 31.

Settembre: sabato 7, 14, 21 e 28.

Ottobre: sabato 5, 12, 19 e 26.

Novembre: sabato 2, 9, 16, 23, 30.

Dicembre: sabato 7 e domenica 8, sabato 14 e domenica 15, sabato 21 e domenica 22, sabato 28 e domenica 29.

Gennaio: sabato 4 e domenica 5.