Spettacolo in Costiera Amalfitana: torna la Luminaria di San Domenico, affacciati sul mare

Torna la spettacolare e suggestiva Luminaria di San Domenico a Praiano, in Costiera Amalfitana. I giorni 1, 2 e 3 agosto 2024 si ripeterà il meraviglioso spettacolo di luci in Piazza San Gennaro a partire dalle ore 21:30. La partecipazione e l’ingresso sono gratuiti per ogni iniziativa di seguito elencata.

Luminaria di San Domenico 2024 a Praiano: il programma di 1, 2 e 3 agosto

Il suono delle campane del Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro V.M. e la coreografia, curata dai “Ragazzi della Luminaria”, daranno il via all’accensione delle 3000 candele posizionate lungo il decoro del pavimento maiolicato della piazza. Da qui è possibile ammirare la suggestiva illuminazione del complesso monumentale della chiesa e del convento di Santa Maria a Castro/San Domenico.

Le mappature architetturali proiettate sulle pareti della chiesa di San Gennaro condurranno i visitatori in un viaggio virtuale fantastico dove le fiamme, il fuoco e i colori saranno i protagonisti principali. Durante le serate, nel complesso Monumentale del Convento di Santa Maria a Castro, saranno installate luci architetturali che valorizzeranno la magnificenza del monumento. Durante le serate la compagnia belga “Pyronix Production” si esibirà in perfomances di fuoco, danze, fiamme e acrobazie.

Il programma del 4 agosto 2024

È il 4 agosto il giorno vero e proprio della festa di San Domenico di Guzman. Di seguito il dettaglio del programma.

Chiesa di Santa Maria a Castro-Convento di San Domenico

– Ore 7.00 Santa Messa

– Ore 8.00 Messa Solenne.

Chiesa di San Gennaro

– Ore 20.00 Messa Solenne in onore di San Domenico di Guzman, celebrata dal Vicario dell’Arcivescovo di Amalfi e Cava De Tirreni, Beniamino D’Arco. Al termine della funzione si terrà la solenne benedizione di San Domenico da Guzman.

Piazza San Gennaro ore 22.30

– PALMARIUS. È uno spettacolo evocativo e potente, in cui ritmi e sinfonie sono una rivisitazione dei più grandi temi musicali classici. Attraverso quadri fiammeggianti e scenografie di fuoco, i performers della compagnia belga Pironix danzeranno sulle note di Mozart, Vivaldi, Händel, Beethoven e Chopin reinterpretate in chiave moderna. Per motivi di sicurezza l’ingresso in piazza San Gennaro è consentito fino alle ore 22.00.

Come di consueto il programma religioso prevede ogni sera dal 1 al 3 agosto, nella Chiesa di San Gennaro, il triduo di preparazione: ore 19.30 Santo Rosario, ore 20.00 Santa Messa.

