Napoli è pronta ad accogliere la quarta edizione di “Restate a Napoli“, la rassegna estiva che dal 9 al 16 agosto trasformerà Piazza del Plebiscito in un grande teatro all’aperto, offrendo al pubblico otto giorni di spettacoli gratuiti di musica, teatro e danza.

Torna ‘Restate a Napoli’: concerti e spettacoli a piazza del Plebiscito. Programma e artisti

Sotto la direzione artistica di Lello Arena, l’evento promette di consolidare il suo successo che ha già visto la partecipazione di circa 100 mila persone nella passata edizione e milioni di contatti online. La rassegna è finanziata dal Comune di Napoli ed è voluta dal Sindaco Manfredi.

Lo scopo è offrire ai turisti, e i cittadini, che affollano la città in agosto, spettacoli dal vivo con artisti di diversi generi provenienti dal panorama nazionale con un forte richiamo a quelli partenopei, per valorizzare i giovani dando loro un palcoscenico prestigioso e un momento concreto per mettersi alla prova e dimostrare le loro doti artistiche.

Restate a Napoli, il programma

9 agosto

ore 19:30 concerto di El Camino del Alma

ore 21 concerto spettacolo di VALERIO LUNDINI & i VazzaNikki

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “Sacro delirio”

10 agosto

ore 19:30 concerto dei KamAak

ore 21 spettacolo di PAOLO CAIAZZO

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “Deja-vu futuro””

11 agosto

ore 19:30 concerto di Federa

ore 21 concerto di JAMES SENESE



e “Plebiscito in danza”, gala di danza dell’ pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “La ballata di Kierkegaard”e “Plebiscito in danza”, gala di danza dell’ ACSI – Associazione Centri Sportivi Italiani Settore Danza

12 agosto

ore 19:30 concerto di Gioz

ore 21 concerti di SERENA BRANCALE

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “Non ci resta che…C.I.O.E!”

13 agosto

ore 19:30 concerto di Niko Albano

ore 21 concerto di ROY PACI & Aretuska

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “Strati di vite sonore”

14 agosto

ore 19:30 concerto di Divieto di Swing

ore 21 concerto di JOVINE featuring FRANCESCO DI BELLA (24 Grana) – DARIO SANSONE (Foja) – ZULU’ (99 Posse) – Nicola Caso – Simona Boo – Andrea Tartaglia – PeppOh – Pier Vito Grisù

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “Incanti d’autore”

15 agosto

ore 19:30 concerto di Raféle

ore 21 concerto di NICOLA PIOVANI

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “Al massimo su Marte”

16 agosto

ore 19:30 concerto di Gatos do Mar

ore 21 concerto di EBBANESIS

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “devoto privilegio”

Special Guest durante le serate:

MASSIMILIANO GALLO e VINCENZO DE LUCIA