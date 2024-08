Ferragosto ad Amalfi tra musica e show spettacolari in piazza: ingresso gratis per tutti

Musica e spettacoli ad Amalfi nella settimana di Ferragosto con il programma di eventi Amalfi Summer Fest promosso dal Comune, guidato dal sindaco Daniele Milano, che animerà Piazza Duomo nella suggestiva atmosfera delle luci architetturali che illuminano le volte della Cattedrale.

Ferragosto ad Amalfi tra eventi e musica

Tra show travolgenti, musica italiana, disco dance, jazz, R’n’B, funky l’antica Repubblica Marinara è pronta a celebrare il Ferragosto all’insegna del divertimento e della grande musica suonata dal vivo in piazza. La Città si trasforma in un elegante e sofisticato anfiteatro naturale, pronto ad accogliere la novità indiscussa di questa estate, “45 Giri d’Italia”.

Si parte lunedì 12 agosto 2024 dalle 19:30 con un aperitivo in piazza e un viaggio nei migliori capolavori della musica italiana rigorosamente selezionati su vinili 45 giri. In consolle, a far girare i dischi, saranno Alfonso Liguori e Filippo Di Costanzo, con la voce di Maurizio Di Pino.

Mercoledì 14 agosto, a partire dalle 22, in attesa della notte di Ferragosto, si terrà lo straordinario live con Frankie e Canthina Band e un repertorio internazionale di Soul, Funky e Dance ’70 e ’80, tra ritmi trascinanti e coinvolgenti, con una performance totalmente dal vivo. Spazio poi a Frankie Lo Vecchio e la sua band che fanno ballare piazze e club di tutta Italia all’estero.

Non mancheranno momenti di intrattenimento per i bambini. Martedì 13 agosto dalle ore 18.30 si terrà Arts for Kids al Parco La Pineta, un laboratorio artistico pensato per i più piccoli dal tema La Valle delle Ferriere secondo Henri Rousseau con prenotazione obbligatoria al numero 320.7880504. Domenica 18 agosto a Pogerola, alle ore 21, andrà in scena Il Gatto con gli Stivali, riproposto in versione teatralizzata.

“Amalfi Summer Fest conquista chi ha scelto il nostro territorio come destinazione turistica, oltre che i nostri cittadini. Contribuisce a rendere l’esperienza in Costa d’Amalfi indimenticabile e offre l’occasione di ascoltare dal vivo artisti di immenso spessore. Un programma di grande qualità, che nel mese di agosto strizza l’occhio al pubblico giovanile. Siamo convinti che il set in dischi in vinile conquisterà tutti, fino a diventare un must dell’estate amalfitana” – ha dichiarato il sindaco Daniele Milano.

“Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero. L’arte non può avere barriere, deve arrivare a tutti. È un programma pensato per regalare gioia a tutti i nostri cittadini, ai giovani e a chi ha scelto Amalfi come soggiorno per le proprie vacanze, intrecciando i gusti di un pubblico eterogeneo ed internazionale, che ha voglia di Italia e delle nostre melodie. Amalfi Summer Fest è la bellezza di stare insieme, di incontrarsi e di sperimentare felicità” – ha continuato la consigliera con delega alla Cultura e agli Eventi Enza Cobalto.