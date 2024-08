Sagra del Pesce fresco a Ercolano: 3 weekend tra fritture, cuoppi e cozze a ingresso gratis

Torna a Ercolano l’attesissima Sagra del Pesce, la grande festa dedicata alle prelibatezze di mare che si terrà dal 24 al 31 agosto e nei giorni 1, 6, 7 e 8 settembre 2024. Si tratta di uno degli eventi organizzati dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Ercolano, con il patrocinio del Comune. L’ingresso è gratis.

Sagra del Pesce di Ercolano: cibo e spettacoli a ingresso gratis

Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’appuntamento di fine estate più amato dalla cittadinanza torna per ben 3 weekend con un imperdibile appuntamento dedicato al gusto e alla solidarietà. L’intero ricavato della kermesse sarà, infatti, destinato alle attività assistenziali della Croce Rossa nelle città di Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata.

Ancora una volta mare, musica e cucina locale si fondono in un’esperienza unica che consentirà ai partecipanti di degustare pesce fresco e non solo, in una suggestiva atmosfera di festa e divertimento. Gli stand allestiti in via Papiri Ercolanesi, presso il parcheggio degli Scavi di Ercolano, a partire dalle ore 20:30, saranno pronti a sfornare vere e proprie specialità, capaci di deliziare anche i palati più esigenti tra primi, fritture, cuoppi, cozze e tanto altro.

Una festa che prenderà vita proprio a pochi passi dal maestoso Parco Archeologico di Ercolano e che si svolgerà quasi in concomitanza con un altro grande evento dedicato alla tradizione gastronomica partenopea: il Bufala Fest, l’evento dedicato alla filiera bufalina che si terrà dal 4 all’8 settembre in piazza Municipio.

Si susseguiranno, così, altre 5 giornate all’insegna dei sapori della tradizione campana e delle svariate prelibatezze a base di mozzarella di bufala campana DOP, uno dei prodotti tipici che rende la nostra Regione famosa in tutto il mondo.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sagra del Pesce di Ercolano;

Quando: dal 24 al 21 agosto e nei giorni 1, 6, 7 e 8 settembre 2024;

Dove: via Papiri Ercolanesi, parcheggio degli Scavi di Ercolano;

Info: whatsapp 331.273.0274.