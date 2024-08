Le Notti dei Briganti sono già un successo, tra prelibatezze e musica: altre 3 serate di gusto

Sono ufficialmente partite Le Notti dei Briganti, le serate di festa tra cibo e musica dal vivo che continueranno ad animare piazza Quercione, a Santa Tecla di Montecorvino Pugliano fino al 18 agosto 2024. L’ingresso è gratis.

Le Notti dei Briganti 2024 a Montecorvino Pugliano

Dalle vicende storiche dei briganti che, nell’epoca post-unitaria, hanno attraversato la zona dei monti picentini è nata una manifestazione di successo che all’aspetto culturale affianca una gastronomia d’eccellenza, rendendo l’evento non una semplice sagra ma una vera e propria rivisitazione storica del brigantaggio accompagnata da pietanze di alta qualità. Il tutto in un clima di festa e divertimento tra musica live, pizzica, taranta e spettacoli.

Ad aprire la kermesse, nella serata inaugurale del 14 agosto, l’attrice, showgirl e ballerina Nathalie Caldonazzo, scelta come madrina de Le Notti dei Briganti. Tante le persone accorse sul posto, provenienti da tutta la provincia di Salerno e non solo, per prendere parte alla festa dei briganti che, già nelle prime due serate, ha registrato una grande affluenza.

Numeri destinati a crescere nelle prossime serate e fino al gran finale, arrivando probabilmente a superare il successo delle due edizioni precedenti. Protagoniste dell’evento, ancora una volta, le prelibatezze locali, preparate sul posto con l’utilizzo di ingredienti freschi e genuini.

Passeggiando tra i diversi stand, ammirando al contempo lo spettacolo paesaggistico dall’alto, fino al 18 agosto sarà possibile degustare un’ampia varietà di specialità e pietanze, oltre ai sei “speciali piatti del brigante”, ognuno dedicato ad un famoso brigante dell’epoca: ci sono i fusilli rompicapo (pasta fresca fatta a mano) in onore del brigante Cracco, il panino salsiccia e friarielli per il brigante Gaetano Manzo, la Mammellona Ripiena che celebra il brigante Cannalonga e ancora carne alla brace per Ninco Nanco, arrosticini per il brigante Lupo, il Mascuotto pomodori e mozzarella (una sorta di fresella) per il brigante Tranchella.

Non mancheranno panini farciti, friggitoria, primi piatti come l’intramontabile Scarpariello (mezze maniche con pomodoro e pecorino), mozzarella di bufala, taglieri di salumi e formaggi, pizze fritte, caciocavallo impiccato e il tradizionale vino con la percoca.

Prosegue spedito anche il programma d’intrattenimento con l’esibizione dei Settebocche prevista per questa sera, 16 agosto, il live degli Amarimai del 17 agosto e lo spettacolo di chiusura del 18 con I Bottari della Cantica Popolare. La serata di venerdì vedrà anche un approfondimento sul fenomeno del brigantaggio affrontato sotto diversi punti di vista.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Le Notti dei Briganti;

Dove: piazza Quercione, Santa Tecla di Montecorvino Pugliano, Salerno;

Quando: dal 14 al 18 agosto 2024;

Info: 334-5727001, pagina Facebook e sito web.

Le Notti dei Briganti: dove e come raggiungere

Facilmente raggiungibile dalla provincia di Napoli, Caserta e Avellino, nei pressi di piazza Quercione è presente anche un’area parcheggio per lasciare la propria auto e raggiungere in meno di un minuto a piedi il cuore della festa. Le Notti dei Briganti è un evento organizzato dall’associazione culturale Le notti dei Briganti con il patrocinio del Comune di Montecorvino Pugliano.