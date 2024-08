Le Notti dei Briganti, 5 giorni di cibo di qualità tra pizzica e taranta: l’ingresso è gratis

Dal 14 al 18 agosto 2024 a Santa Tecla di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, tornano Le Notti dei Briganti con ben 5 serate da trascorrere all’insegna del cibo di qualità e del divertimento, tra pizzica e taranta, con un programma ricco di spettacoli. L’appuntamento è in piazza Quercione, l’ingresso è gratuito.

Le Notti dei Briganti a Montecorvino Pugliano

Forte del successo delle precedenti due edizioni, l’evento si propone quest’anno come una rivisitazione storica della cultura del brigantaggio che, nell’epoca post-unitaria, ha interessato la zona dei Monti Picentini. Non una sagra ma un vero e proprio evento enogastronomico che mette al centro il buon cibo di qualità, con una proposta ampia e variegata.

Saranno circa una ventina gli stand che, a partire dalle 19:30, delizieranno gli ospiti con prelibatezze tipiche e prodotti locali tra primi, panini, carne grigliata e deliziosi desserts. Ad arricchire il menù i sei speciali “piatti del brigante”, ognuno dedicato ad un famoso brigante dell’epoca: ci sono i fusilli rompicapo in onore del brigante Cracco, il panino salsiccia e friarielli per il brigante Gaetano Manzo, la Mammellona Ripiena che celebra il brigante Cannalonga e ancora carne alla brace per Ninco Nanco, arrosticini per il brigante Lupo, il Mascuotto pomodori e mozzarella per il brigante Tranchella.

Non mancheranno panini con hamburger o porchetta, friggitoria, taglieri di salumi e caciocavallo impiccato. Tra graffe, sfogliatelle e cannoli siciliani, la new entry di questa terza edizione, per concludere il percorso gastronomico in bellezza, è la pasticceria Poppella con i suoi iconici e amatissimi fiocchi di neve.

Ricco anche il cartellone degli spettacoli con le esibizioni live dei gruppi di musica popolare che animeranno ogni singola serata dell’evento, a partire dalle ore 21:00. A inaugurare la kermesse, il 14 agosto, sarà Nathalie Caldonazzo, l’attrice, showgirl e ballerina scelta come madrina del festival. Il ritmo salentino prenderà poi il sopravvento con l’esibizione degli Ariacorte. La giornata di Ferragosto vedrà sul palco il folkrock dei Soleluna mentre venerdì 16 sarà la volta dei Settebocche. Il 17 spazio agli Amarimai e gran finale domenica 18 con I Bottari della Cantica Popolare.

“Di sicuro stiamo dando vita ad un evento che, come per gli anni passati, porterà parecchia gente. Ci stiamo muovendo su questo. Il nostro intento è organizzare non la solita sagra ma un format incentrato sui prodotti tipici del territorio. Non cibo di massa, dunque, ma un menù dettagliato e di qualità“ – ha spiegato Vito Visone, tra gli organizzatori de Le Notti dei Briganti.

Facilmente raggiungibile dalla provincia di Napoli, Caserta e Avellino, nei pressi di piazza Quercione è presente anche un’area parcheggio per lasciare la propria auto e raggiungere in meno di un minuto a piedi il cuore della festa. Le Notti dei Briganti è un evento organizzato dall’associazione culturale Le notti dei Briganti con il patrocinio del Comune di Montecorvino Pugliano.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Le Notti dei Briganti;

Dove: piazza Quercione, Santa Tecla di Montecorvino Pugliano, Salerno;

Quando: dal 14 al 18 agosto 2024;

Info: 334-5727001, pagina Facebook e sito web.