Dal 23 al 25 agosto 2024 la villa comunale di Paduli, in provincia di Benevento, ospiterà la seconda edizione della Sagra della Mortadella, uno degli eventi dedicati all’insaccato più amato di sempre che si svolgerà in un clima di festa, tra esibizioni live e concerti. L’ingresso è gratis.

Sagra della Mortadella a Paduli: menù completo a 15 euro

Tre giornate da trascorrere all’insegna del gusto e dei sapori tipici a km 0 con carni e formaggi sapientemente preparati dalle aziende locali. Protagonista dell’intera kermesse sarà ovviamente la mortadella artigianale da poter degustare in abbinamento ad altre deliziose pietanze, in un’atmosfera conviviale di gioia e divertimento.

Tra panini, primi ed altre prelibatezze i partecipanti avranno la possibilità di gustare prodotti freschi e genuini, preparati direttamente sul posto. Domenica 25 agosto c’è la possibilità di fermarsi in villa anche per il pranzo usufruendo di una speciale formula menù che, al costo di 15 euro per persona, comprende: sfoglia di mozzarella con rucola e mortadella come antipasto, pasta artigianale locale a base di mortadella, hamburger di marchigiana con mortadella, provola di pezzata rossa e pesto di pistacchio, mortadella grigliata. Infine frutta, dolce e acqua compresi nel prezzo.

Ricco anche il cartellone di intrattenimento che prevede musica e spettacoli live per ogni data della manifestazione. Si parte venerdì 23 agosto alle ore 21 con Davide Mazzeo e Alessio Zollo. Sabato 24 agosto, sempre alle 21, si esibiranno Gigione, Menayt e Jo Donatello. Fabio’s Band allieterà il pranzo della domenica, dalle ore 12, con liscio, balli di gruppo e latino americano Subito dopo sarà Nduccio a scatenare la platea per il gran finale della serata. Per partecipare al pranzo della domenica è gradita la prenotazione al numero 339.6153561.

