Nike lancia le scarpe dedicate a Napoli: 3 giorni di festa in città tra dj-set, cibo e omaggi

Foot Locker Europe omaggia Napoli con il lancio di un nuovo paio di scarpe, le Nike TN Napoli, dedicate alla città, accompagnato da una grande festa che consentirà a tutti di visionare il nuovo modello tra musica dal vivo e specialità culinarie partenopee.

Le scarpe TN Nike dedicate a Napoli: 3 giorni di festa in città

Le esclusive Nike TN Napoli celebrano la passione partenopea per il calcio e la musica mettendo in mostra, allo stesso tempo, la vivacità della comunità locale e dei quartieri storici. La sneaker rende omaggio alla città con la classica combinazione di colori bianco e azzurro, completata da una grafica ispirata alla fermata della metropolitana Toledo.

Sul retro la frase “vir Napul e po’ muor” mentre l’aghetto dei lacci si ispira al cornicello rosso partenopeo, simbolo di fortuna riconosciuto in tutto il mondo. La patch Nike Air gialla e rossa, cucita sulla linguetta, riprende invece i colori dello storico stemma di Napoli.

Alla realizzazione delle scarpe hanno collaborato diversi artisti e sportivi napoletani. Tra questi: J Lord, una delle voci più originali della nuova scena rap napoletana; Andrea Cannavaro, figlio d’arte del calciatore Fabio; Nicola Longobardi, striper presso lo store Foot Locker di Napoli; Antonio Bostik Esposito, volto locale fondatore della Bodega De Dios e del murales di Largo Maradona; Ramona Tabita, stylist italiana di fama internazionale. A catturare l’essenza di questa collaborazione il fotografo napoletano Ciro Pipoli e il videografo Johnny Dama.

Per celebrare il lancio del nuovo modello, Foot Locker ha programmato una serie di eventi che si terranno nel cuore della città. Il 3 e il 4 settembre aprirà le porte ai visitatori uno speciale pop up store presso la Pizzeria Santa Maradona, in via Concordia 7, dove sarà possibile accedere al TN Napoli Club per la presentazione delle sneaker.

A intrattenere i partecipanti sarà un dj-set accompagnato da omaggi esclusivi e una selezione di cibi e bevande che celebrano il patrimonio gastronomico napoletano tra cui limonata fresca, street food locale e caffè napoletano. Nelle stesse giornate sarà possibile accedere in anticipo al modello presso i negozi di via Toledo, Giugliano e Marcianise.

Il 5 settembre a far festa sarà lo store di via Toledo con un meet&greet capitanato da J Lord, uno dei protagonisti della campagna, dj set dal vivo, merchandise esclusivo e tante sorprese dalle ore 12 alle 18. Partirà poi una speciale campagna della durata di 3 settimane: dal 12 agosto Foot Locker tappezzerà le strade del centro con cartelloni pubblicitari in zone chiave come via Toledo e Vomero. La Nike TN Napoli sarà disponibile dal 5 settembre in tutta Europa al prezzo di 199,99 euro.