Il Villaggio di Pinocchio nel Napoletano, tra personaggi e magia: l’ingresso è gratis

E’ giunta quasi al termine la magia de Una Passeggiata da Favola, il meraviglioso Villaggio di Pinocchio allestito nel Parco Naturale di San’Antonio Abate (in provincia di Napoli) che accoglierà i visitatori per l’ultima volta oggi, 3 settembre, dalle 18 alle 22, ancora con ingresso gratis per tutti.

Il Villaggio di Pinocchio a Sant’Antonio Abate: ingresso gratis

Dopo il successo straordinario dello scorso anno, con oltre 20.000 ingressi, la magia prende vita nuovamente a Sant’Antonio Abate con un’ambientazione ancor più suggestiva. Nel magico villaggio, adulti e bambini avranno l’opportunità di rivivere le avventure del burattino più famoso del mondo, immersi in scenografie da favola, a stretto contatto con i personaggi della storia.

Grandi e piccini saranno proiettati nel mondo incantato di Pinocchio tra spettacoli dal vivo, iniziative itineranti e personaggi in carne e ossa che renderanno la passeggiata all’interno del parco ricca di stupore. Sarà possibile, infatti, imbattersi in Geppetto o incontrare il Grillo Parlante, ammirare la Fata Turchina e divertirsi con il Gatto e la Volpe.

“E’ per tutto lo stupore, l’incanto negli occhi dei bambini e il divertimento condiviso con gli artisti che nasce questo evento. Perché, come scrisse Collodi, dare allegria è la cosa più bella che si possa fare al mondo. Grazie di cuore a chi è già venuto, a chi tornerà e a chi verrà per la prima volta. Sarà come sognare e vivere una favola“ – si legge nella nota diffusa da Ilaria Abagnale, sindaco di Sant’Antonio Abate.

L’ultimo appuntamento di Una Passeggiata da Favola è previsto questa sera, martedì 3 settembre, dalle ore 18 fino alle 22 all’interno del Parco Naturale di Sant’Antonio Abate. Il villaggio sarà aperto gratuitamente al pubblico.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Una passeggiata da Favola, il Villaggio di Pinocchio;

Dove: Parco Naturale Sant’Antonio Abate, provincia di Napoli;

Quando: ultimo appuntamento martedì 3 settembre 2024 dalle 18 alle 22.

L’ingresso è gratuito.