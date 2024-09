Festa di San Gennaro 2024 a Napoli: il programma e come seguire il miracolo in TV

La Chiesa di Napoli ha reso noto il programma della festa di San Gennaro 2024 indicando le celebrazioni che si terranno nelle giornate di mercoledì e giovedì, 18 e 19 settembre, e come seguire il miracolo in tv o streaming.

San Gennaro 2024 Napoli: programma e miracolo in TV

La città partenopea si appresta a vivere il momento religioso più atteso dell’anno, la festa del Santo Patrono e l’atteso miracolo dello scioglimento del sangue, in occasione della festività che si celebra il 19 settembre, giorno dedicato a San Gennaro.

Le celebrazioni religiose avranno inizio mercoledì 18 settembre con i Solenni Riti. Quest’anno l’olio per la lampada votiva che arde davanti al Santo Patrono durante l’intero anno verrà offerto dai giovani delle Aggregazioni Laicali della Diocesi.

Alle ore 17:15, dopo una breve Liturgia della Parola, dalla Chiesa di San Giorgio a Forcella partirà il corteo con la fanfara dei carabinieri, con l’Arcivescovo Metropolita e i Vescovi Ausiliari, il Clero, le Aggregazioni Laicali e i membri del Comitato Diocesano San Gennaro.

Alle 18:30, in Cattedrale, si terrà il Rito Vigiliare con la celebrazione dei Primi Vespri, presieduti dall’Arcivescovo don Mimmo Battaglia. Oltre ai canonici del Capitolo Metropolitano e i Prelati della Cappella del Tesoro di San Gennaro, alla processione introitale prenderanno parte una delegazione del Comitato San Gennaro con i rappresentanti delle Aggregazioni Laicali che porteranno la prestigiosa anfora di olio da benedire e i tedofori delle “staffette della fede”, organizzate dal Centro Sportivo Italiano.

Al termine della celebrazione, che vedrà l’Arcivescovo annunciare il Messaggio per il nuovo anno pastorale, si procederà all’accensione della lampada votiva posta nella Cripta, davanti alle Reliquie di San Gennaro.

Il 19 settembre si entrerà nel vivo dei festeggiamenti con l’apertura della Cattedrale alle ore 7:30. Alle 8:00 il parroco celebrerà la prima Messa seguita dalla lettura della Passione di San Gennaro da parte di un seminarista. Alle 9:45, l’Arcivescovo si recherà nella Cappella del Tesoro e – in presenza dell’Abate monsignor Vincenzo De Gregorio, il sindaco Gaetano Manfredi e il Governatore Vincenzo De Luca – provvederà all’apertura della cassaforte dove sono custodite le ampolle con il sangue che saranno poste sul Tronetto, portato a spalla dai seminaristi fino all’altare maggiore.

Alle 10 spazio alla Celebrazione Eucaristica con l’atteso prodigioso evento della liquefazione: se il sangue si scioglierà seguirà l’annuncio ai presenti con lo sbandieramento del fazzoletto bianco. Conclusa la Santa Messa, l’Arcivescovo raggiungerà l’esterno della Cattedrale, percorrendo la navata, mostrando ai fedeli e alla città le ampolle con il sangue. La Cattedrale resterà aperta per l’intera giornata con chiusura alle ore 21.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 21 e attraverso i canali televisivi convenzionati con il Server Maria TV di Benette/Cuneo che garantiranno la messa in onda non solo in Italia ma in tutto il mondo. L’evento potrà essere seguito anche sul sito dell’Arcidiocesi.

Fino al 26 settembre si svolgerà l’Ottavario di ringraziamento. Alle ore 9 ci sarà la celebrazione della Santa Messa nella Cappella del Tesoro, presieduta da un Prelato. Al termine l’ampolla con il Sangue verrà portata sull’altare maggiore, affidata ad un Canonico per la venerazione del popolo fino alle 12.30. Le preghiere e la venerazione riprenderanno alle 16.30 fino alle 18.30, allorquando ci sarà la celebrazione della Santa Messa.