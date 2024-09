Meraviglia a Napoli, spettacoli gratis al Conservatorio San Pietro a Majella: il programma

Prenderà il via il 27 settembre la sessione autunnale della rassegna I concerti del Conservatorio 2024, un cartellone di 17 spettacoli gratis che si terranno nella splendida cornice del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, tra la Sala Scarlatti e la Sala Marchetti.

Concerti gratis al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli

Si tratta di uno degli eventi a ingresso libero dedicati alla musica e ai più grandi artisti dell’epoca antica ma anche della contemporaneità. Spettacoli che andranno in scena in una location d’eccezione per oltre due mesi di programmazione.

La pluralità di prassi esecutive e generi proposti dalla manifestazione rifletterà ancora una volta l’ampiezza dell’offerta del San Pietro a Majella, facendo convivere la musica rinascimentale con la popular music, autori classici con compositori contemporanei.

Il primo degli appuntamenti in calendario vedrà protagonista la Società Filarmonica “Mantzaros” di Corfù con un omaggio al repertorio sviluppatosi nelle isole ioniche tra il XVIII e il XIX secolo. Martedì 8 ottobre, invece, sarà la canzone napoletana il tema di un concerto che ne ripercorrerà l’evoluzione negli ultimi 100 anni, da “Era de maggio” di Salvatore di Giacomo e Mario Costa a “Terra” di Carlo Faiello e Corrado Sfogli passando per “Tammurriata nera” di Edoardo Nicolardi e E. A. Mario.

Tanti i prestigiosi appuntamenti previsti, tra il maestoso organo a 4000 canne che tornerà a suonare grazie a Livia Mazzanti (il 29 ottobre) passando per il gran finale, del 29 novembre con Consort Rinascimentale, un concerto di musica da camera del XVI e XVII secolo nato dalla collaborazione tra i Dipartimenti di Musica antica dei conservatori di Napoli, Roma e Benevento.

Tutti i concerti della rassegna avranno inizio alle ore 18:00 con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale del San Pietro a Majella. Di seguito il programma completo degli spettacoli.

Concerti gratis al Conservatorio di Napoli: il programma completo

Venerdì 27 settembre – Sala Scarlatti

La scuola musicale dell’Eptaneso tra il XVIII e il XIX secolo ensemble di

fiati e banda della società filarmonica “Mantzaros” di Corfu’

direttori Sokratis Anthis e Spiros Rouvas

Martedì 1° ottobre – Sala Scarlatti

Concerto per Kimbo

con i vincitori delle borse di studio “Kimbo Merolla”

Venerdì 4 ottobre – Sala Scarlatti

Trio Agostini-McGuire

corno Angelo Agostini, Jeffrey A. McGuire; organo Fabio Agostini

Martedì 8 ottobre – Sala Scarlatti

Radici e influenze culturali

La canzone napoletana nel tempo

Batteria e percussioni Antonio Romano chitarra e arrangiamenti Michele Bonè

Basso Michele lerner pianoforte Giuseppe Di Capua voce Giusy Lo Sapio, Sara Panariello con la partecipazione degli allievi della classe di Strumenti a percussione

Giovedì 10 ottobre – Sala Scarlatti

Brass A Majella

Tromba Matteo Franza, Marco Sannini con la partecipazione degli allievi del dipartimento jazz e dei dipartimenti classici

Martedì 15 ottobre – Sala Scarlatti

La Canzone di Ida

Melologo

Testo di Maria Luisa Bigai musiche di Antonio Cocomazzi

Voce recitante Maria Luisa Bigai

Pianoforte Antonio Cocomazzi con la partecipazione degli allievi Alberto Marano violino e Mario Brusini fagotto

Mercoledì 16 ottobre – Sala Scarlatti

La nuova scuola compositiva napoletana

Musiche di Donato Attanasio, Walter Aveta, Luigi Bruno, Marco D’Acunzo, Ugo Ruocco, Vincenzo Russo, Ensemble Dissonanzen, direttore Francesco Gesualdi

Giovedì 17 ottobre – Sala Martucci

Piano… poetico

Quartheit

Pianoforte Enza De Stefano, Lorenzo Fiscella, Geminiano Mancusi, Giuseppe Giulio Di Lorenzo voce recitante Margherita Vicario

Venerdì 18 ottobre – Sala Scarlatti

Wind Ensemble della U.S. Naval Forces Europe and Africa Band

Direttori Lieutenant Commander, Luslaida Barbosa, Ensign Adele Demi (vice)

Giovedì 24 ottobre – Sala Martucci

Songs & Books

Programma di canzoni ispirate da romanzi, raccolte di poesie, racconti

Arrangiamenti ed esecuzione a cura di Stefano Scatozza e degli allievi delle classi del triennio accademico di Popular Music ospiti Carlo Lomanto voce Giulio Martino sax

Venerdì 25 ottobre – Sala Scarlatti

Anime nomadi

Musiche di Marco Sannini

Ensemble Dissonanzen

Contrabbasso Federica Michisanti

Martedì 29 ottobre – Sala Scarlatti

Scarlatti alla Scarlatti

Adattamenti all’organo da 8 Sonate di Domenico Scarlatti, e Interludi improvvisati su 4 temi di Alessandro Scarlatti dati al momento organo Livia Mazzanti

Mercoledì 30 ottobre – Sala Scarlatti

Il Canto dell’Arco

Concerto inaugurale del Palco SPAM a cura di Patrizia De Carlo, Mario Dell’Angelo, Francesca Taviani e della

Consulta degli Studenti con la partecipazione degli allievi dei corsi di Musica da camera

Giovedì 31 ottobre – Sala Martucci

Il clavicembalo ben attualizzato

Musiche di Michael Nyman, Zygmunt Krauze, György Ligeti, Graham Lynch, Jacob ter Veldhuis [JacobTV] clavicembalo Giorgio Cerasoli

Venerdì 15 novembre – Sala Scarlatti

NonSoloEva#3

Scritture e riscritture

Concerto di musica e letture a cura di Maria Luisa Bigai e Alessandra Ciccaglioni

Venerdì 22 novembre – Sala Scarlatti

Un po’ di tutto

Musiche di G. Brassens, P, Marrone, J. S. Bach, L. Battisti…

Fisarmonica Francesco Gesualdi, viola Piero Massa, violoncello Francesca Taviani, pianoforte Simonetta Tancredi

Venerdì 29 novembre – Sala Scarlatti

Consort Rinascimentale

Progetto in collaborazione tra i Dipartimenti di Musica Antica dei Conservatori di Napoli, Roma e Benevento a cura di Tommaso Rossi

Musiche di Alessandro Orologio, Tomas Luis de Victoria, Michael Praetorius, Gabriel Bataille, Samuel Scheidt, Lorenzo Allegri, direttore Paolo Capirci.