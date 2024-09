Apre per la prima volta il Torrino del Belvedere al Palazzo Reale: la vista su Napoli è mozzafiato

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024, che si terranno nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre, aprirà per la prima volta al pubblico il torrino del Belvedere, lo straordinario punto panoramico del Palazzo Reale di Napoli.

Apre il Torrino del Belvedere di Palazzo Reale di Napoli

Torna la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa che si svolgerà ancora una volta attraverso aperture straordinarie che coinvolgeranno anche i più importanti siti museali di Napoli e dell’intera Campania. Nella serata di sabato sono previsti anche ingressi serali al costo simbolico di 1 euro.

Nei due giorni dedicati all’evento, al Palazzo Reale di Napoli sono in programma visite guidate sul torrino del Belvedere al quale si accede attraverso un itinerario esclusivo nei sottotetti. Per la prima volta si potrà accedere all’area, dalla vista mozzafiato, un luogo in cui da quando è stato costruito hanno avuto accesso soltanto i sovrani.

Dopo i recenti lavori di restauro, i visitatori avranno la possibilità di riappropriarsi di uno spazio esclusivo dal quale ammirare uno dei più straordinari panorami sul Golfo di Napoli e sulla città. Il torrino del Belvedere, infatti, ni suoi 150 mq di ampiezza, domina la parte meridionale dell’edificio ad un’altezza di circa 70 metri su via Acton.

Realizzato in stile neoclassico nell’ambito dei lavori commissionati dopo il 1837 da Ferdinando II di Borbone all’architetto Gaetano Genovese, il torrino si affacci verso il golfo partenopeo con tre ampie vetrate che si aprono sul balcone.

Durante il tragitto, il personale del Museo accompagnerà i visitatori, in gruppi di massimo 24 persone. Le visite, della durata di circa 45 minuti, si svolgeranno la mattina, alle ore 10.00- 11.00 e 12.00 e il pomeriggio, alle ore 15.00, – 16.00 e 17.00. II biglietto per la sola visita al torrino e ai sottotetti al costo di 7,00 euro (oppure con l’accesso al Palazzo Reale al costo di 20,00 euro). In entrambi i casi la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti sul portale museiitaliani.it oppure presso la biglietteria (in caso di disponibilità residua).