Il Festival ALTERA a Napoli: un “sogno” che unisce arte, musica e intelligenza artificiale

Al Gold Tower Hotel di Napoli si è tenuto un esclusivo showcase organizzato da LFA Talent Agency, durante il quale è stato svelato in anteprima il Festival Internazionale ALTERA, in programma il 4 e 5 luglio 2025 presso l’Ippodromo di Agnano.

LFA Talent Agency presenta il Festival Internazionale ALTERA

“ALTERA non è solo un festival, ma un sogno: vogliamo portare a Napoli un evento musicale con risonanza internazionale” – ha dichiarato Vincenzo Sorrentino, direttore di LFA Talent Agency – “La sede della nostra azienda si trova all’interno del Campus di Talent Garden. Abbiamo scelto un luogo dove parole come innovazione e creatività si incontrano ogni giorno”.

Durante l’evento il pubblico ha avuto l’opportunità di scoprire i primi dettagli artistici e visivi di ALTERA, un festival che mira a fondere insieme arte, musica e intelligenza artificiale, aprendo nuove prospettive nel mondo dell’intrattenimento.

Intelligenza Artificiale per arricchire l’esperienza del pubblico

Tra le novità più interessanti presentate durante lo showcase spicca un avatar, alimentato da intelligenza artificiale, progettato per interagire con i partecipanti attraverso messaggi personalizzati e offrire assistenza in tempo reale. “L’A.I. non sarà solo un supporto tecnico” – ha spiegato Sorrentino – “ma un elemento chiave per arricchire l’esperienza del pubblico, introducendo soluzioni innovative di gamification”.

“L’A.I. non sarà solo un supporto tecnico, ma arricchirà l’esperienza dei partecipanti con soluzioni

creative e di gamification” – ha spiegato Sorrentino – “Utilizzeremo l’Intelligenza Artificiale per migliorare l’esperienza dei partecipanti”. Un utilizzo etico, dunque, dell’A.I., che ha potenzialmente il grande pregio di poter migliorare l’esperienza degli eventi senza comprometterne l’autenticità. In un contesto globale dove vi sono delle preoccupazioni dovute ai possibili utilizzi dell’Intelligenza Artificiale, ALTERA dimostra come sia sempre l’uomo ad essere centro e motore della tecnologia e del suo utilizzo.

ALTERA Club: le preview esclusive nelle principali città italiane

Lo showcase ha anche svelato le date degli ALTERA Club, una serie di eventi invernali che anticiperanno il festival e si terranno in alcune delle principali città italiane. Questi eventi offriranno una preview esclusiva di ciò che aspetta il pubblico di ALTERA. Si terranno il 14 novembre presso Largo Venue, a Roma, e il 22 marzo, all’Hiroshima di Torino. Prossimamente verranno comunicate le date e le location di Bologna e Bari.