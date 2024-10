Torna la Maratona più bella del mondo: tutti in giro tra le meraviglie di Napoli

Questa mattina è stata presentata la quarta edizione della Neapolis Marathon, la grande maratona che attraverserà le strade di Napoli domenica 13 ottobre. L’appuntamento è in piazza del Plebiscito, dove è prevista la partenza e l’arrivo dei 3.000 atleti in gara.

Neapolis Marathon, a Napoli la grande maratona

Una gara mozzafiato tra le meraviglie di Napoli che vedrà gli atleti sfidarsi in un percorso di oltre 21 km, da ripetere due volte, che partendo da piazza del Plebiscito attraverserà il lungomare cittadino passando per Castel dell’Ovo, con il Vesuvio sullo sfondo, fino a raggiungere il Molo San Vincenzo per poi costeggiare il Maschio Angioino e il Teatro San Carlo.

Non mancheranno la mezza maratona e la corsa non competitiva su un percorso di 12 km per chi vuole cimentarsi in questa divertente iniziativa. Inoltre, anche quest’anno, da venerdì 11 ottobre, in attesa della maratona, sarà allestito il villaggio dedicato all’evento.

“Questa maratona unisce lo sport alla cura e alla promozione della città. Napoli gira per il mondo, sta diventando una maratona importante, la città sta diventando ancora più appetibile di quello che è stata finora. Per 6 ore saremo tutti a correre in città senza auto, a piedi, che sia di corsa o per una passeggiata, tanto non dobbiamo gareggiare tutti” – ha dichiarato Emanuela Ferrante, assessore allo Sport e alle Pari Opportunità.

Novità dell’edizione 2024 è il premio dedicato alla memoria di Giampiero Ventrone, storico preparatore atletico di tanti campioni del calcio, assegnato quest’anno ad Alessandro Sibilio, detentore del record italiano sui 400 ostacoli.

“La maratona di Napoli è diventata un appuntamento riconosciuto a livello nazionale ed internazionale con una partecipazione molto amplia. Una bellissima giornata di sport tra le bellezze di Napoli, un modo ulteriore di riappropriarsi della città e farla conoscere ai tanti che vengono qui a correre da tutto il mondo” – ha commentato il sindaco Gaetano Manfredi.