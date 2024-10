Tutti pazzi della Castagna di Serino: è record di visitatori per la Sagra più antica d’Irpinia

Si è conclusa il 13 ottobre la 47esima edizione della Sagra della Castagna di Serino IGP, la più antica e rinomata d’Irpinia, raggiungendo anche quest’anno numeri record: fiumi di persone hanno invaso il borgo storico di Rivottoli, in provincia di Avellino, per prendere parte al grande evento durante le tre serate.

Sagra di Castagna di Serino 2024: è boom di visitatori

La grande festa dedicata alla castagna più antica d’Irpinia, che nel 2018 ha ottenuto il marchio IGP, ancora una volta ha registrato migliaia di presenze, attestandosi come uno degli eventi di maggiore successo legati al celebre frutto autunnale.

Un vero e proprio viaggio tra tradizioni, gastronomia e cultura all’insegna del sapore inconfondibile della Castagna e del Marrone IGP di Serino, celebrati in tutte le loro varianti attraverso un’offerta culinaria attentamente selezionata e ricercata.

Castagne di alta qualità ma anche tante altre prelibatezze preparate sul posto, in una calda e calorosa atmosfera arricchita dalla presenza di una caldarrostiera gigante, quella che a Serino viene chiamata ‘a virulera: non una semplice padella per cuocere le gustose castagne ma un enorme contenitore di calore, ospitalità e convivialità.

Non solo un evento ma un’esperienza a 360 gradi che ha letteralmente incantato cittadini, visitatori e turisti tra passeggiate naturalistiche, raccolta delle castagne ed iniziative dedicate. A contribuire allo straordinario successo dell’iniziativa la novità dell’esposizione della reliquia e delle ricette mediche originali di San Giuseppe Moscati oltre alle visite nei luoghi più suggestivi legati alla vita del Santo.

In tanti hanno, infatti, preso parte alle escursioni organizzate presso l’Edicola votiva del Santo, nel cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini, oppure alla casa natale dei Moscati a Santa Lucia di Serino.