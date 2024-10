A Napoli arrivano i Mercatini di Halloween tra stand e prodotti a tema: quando e dove

In occasione della festa più terrificante dell’anno, la città di Napoli dà il via alla fiera di Halloween con veri e propri mercatini dove poter trovare prodotti tipici a tema. Gli stand saranno presenti dal 26 ottobre al 4 novembre 2024 in via Cesario Console (in zona lungomare) e in piazza San Pasquale.

Mercatini di Halloween: via alla fiera 2024 a Napoli

L’iniziativa è stata ufficializzata tramite una delibera a firma del direttore della Municipalità I, dott. Pasquale Del Gaudio, che prevede la possibilità di programmare il lancio dei cosiddetti mercatini non solo nel periodo natalizio o pasquale ma anche durante altre ricorrenze, da Halloween a Carnevale passando per San Valentino, Ferragosto, Festa della Liberazione e della Repubblica.

In occasione di Halloween 2024 l’avviso pubblico indetto prevede l’assegnazione di 18 posteggi, mediante il rilascio di concessioni temporanee di occupazione di suolo, dal 26 ottobre al 4 novembre, con orario di esercizio dalle 8 alle 22.

Nello specifico 10 stalli saranno collocati in via Cesario Console e altri 8 in piazza San Pasquale. Ai mercatini di Halloween sarà possibile ammirare e acquistare prodotti artistici ed artigianali legati alla festa e prodotti della tradizione locale alimentari, compresi quelli della filiera corta.

Sia i prodotti che l’allestimento dovranno rispettare il tema principale della fiera, pertanto sarà ammessa l’esposizione dei seguenti prodotti: articoli coerenti con Halloween, oggetti della tradizione napoletana, artigianato artistico (ceramica, vetro, rame, ferro battuto, cuoio), prodotti dell’artigianato in genere, antiquariato, oggetti di collezione frutto della produzione napoletana, prodotti enogastronomici d’eccellenza.

Sarà, invece, vietata la vendita di: merce facilmente infiammabile ed esplosiva, fuochi d’artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette ed altri tipi di proiettili, pistole ad acqua, biglietti della lotteria, oroscopi, merci che risultino offensive al pubblico decoro, palloncini, merci tipiche dei mercatini settimanali o abitualmente poste in vendita in essi, apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV ed HIFI), oggetti preziosi.