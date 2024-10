Auguri Diego, la grande processione per tutta Napoli per i 64 anni di Maradona: percorso

Oggi, 30 ottobre, Napoli celebra Diego Armando Maradona, il grande calciatore azzurro, scomparso nel novembre del 2020, che proprio oggi avrebbe compiuto 64 anni: ha preso il via, dalle prime ore del mattino, la processione con la scultura di Diego, realizzata da Domenico Sepe, che attraverserà i punti principali della città.

Auguri Maradona: a Napoli una processione per Diego

Si tratta di un’iniziativa organizzata da Massimo Vignati, che ha vissuto a stretto contatto con Maradona e la sua famiglia negli anni Ottanta. Proprio lui consegnato al Museo Maradona, situato ai Quartieri Spagnoli, alcuni oggetti appartenuti al Pibe de Oro.

La processione, con tanto di scultura, è partita alle ore 7 dal Museo Maradona passando poi per il Maschio Angioino, piazza del Plebiscito e Largo Sermoneta. Tra le 9:30 e le 10:30 il cammino prosegue verso la Casa di Diego, in via Scipione Capece, per poi attraversare il Centro Paradiso di Soccavo (11:00 – 11:40).

Tra le 12:15 e le 13:00 la statua sarà trasportata verso lo Stadio Diego Armando Maradona. Tra le 13.40 e le 14:00 sarà, invece, in piazzetta Diego Armando Maradona a San Giovanni a Teduccio. Tra le 14:40 e le 16:00 tappa al Club Napoli Saverio Silvio Vignati. I passaggi finali della processione si terranno in via Duomo e via Vergini (17:30) con chiusura al Largo Maradona (18:00).

“Mercoledì 30 ottobre celebra Maradona insieme a noi. Vieni a scoprire la statua del Pibe de Oro nella Napoli di Diego e immergiti in un percorso ricco di storie e aneddoti unici, tappa dopo tappa, dedicato alla vita del Dio del calcio. Il Museo resterà aperto regolarmente nella giornata del 30 ottobre. Vi aspettiamo numerosi al Museo ed in giro per la città” – si legge nella nota diffusa dal Museo Maradona.