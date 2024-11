Nel Napoletano è già Natale, apre Christmas World: il temporary store di alberi e addobbi

A Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, si respira già aria di Natale con l’apertura del Christmas World, un negozio che, sposando la formula del temporary store, regalerà a tutti i visitatori un’esperienza di shopping magica, tra alberi, palline e addobbi natalizi.

Apre Christmas World: il negozio di Natale a Sant’Antonio Abate

Si tratta di uno store “a tempo“, che rimarrà aperto soltanto per un periodo limitato, in occasione delle festività. Un luogo magico, tra luci e decorazioni ricercate, dove poter vivere un’esperienza che va ben oltre il semplice acquisto dei prodotti.

Ad annunciare l’apertura del temporary store dedicato al Natale è stata la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, che tramite un post diffuso sui suoi canali social ha sottolineato: “A Sant’Antonio Abate l’atmosfera natalizia già si respira nel temporary store Christmas World, inaugurato in via Scafati n. 20 dalla famiglia Garofalo”.

“Sono stata felicissima di prendere parte all’inaugurazione di un negozio che sappiamo porterà nelle case dei nostri concittadini la magia degli addobbi più ricercati del Natale. Per cui, non c’è occasione più bella per darvi ufficialmente il benvenuto, insieme a questi meravigliosi ragazzi e Madame Fioccò, nel periodo più bello dell’anno. Fategli visita, ci sono davvero tante eleganti decorazioni con cui divertirsi di addobbare casa. Auguri”.

Manca ancora qualche settimana, invece, per l’apertura dei tradizionali mercatini che prenderanno il via un po’ su tutto il territorio napoletano. In particolare, nel cuore della città, gli stand saranno attivi dal 5 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 nelle seguenti zone: piazza Dante, via Diaz/largo Berlinguer, cortile S. Chiara, piazza Salvo D’Acquisto (lato monumento), piazza Salvo D’Acquisto (lato Pignasecca), via Cervantes, via Ponte di Tappia.

La fiera di Natale si terrà anche a Piazza del Gesù dal 9 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 e a Piazza Mercato dal 5 dicembre 2024 al 27 dicembre 2024. L’orario di esercizio è fissato dalle 8 alle 22 dal lunedì al mercoledì e dalle 8 a mezzanotte dal giovedì alla domenica.