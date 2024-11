A Napoli la fiera del cioccolato più importante del Sud: 5 giorni di festa a Piazza Municipio

Dopo il grande successo della tappa al Vomero, Chocoland regala un un nuovo goloso appuntamento nella città di Napoli: dal 27 novembre al primo dicembre 2024, la grande festa del cioccolato artigianale si sposterà in Piazza Municipio, inondando ancora una volta di prelibatezze la grande piazza partenopea. L’ingresso, come sempre, è gratis.

Chocoland a Napoli, la festa del cioccolato in Piazza Municipio

Chocoland è la più importante fiera del cioccolato artigianale del Centro-Sud Italia – organizzata dalla D2 Eventi di Luigi De Simone e Luca De Rosa – nonché uno degli eventi più attesi degli amanti del cioccolato. Non a caso anche quest’anno la sedicesima edizione vomerese ha guadagnato grandi consensi, registrando un gran numero di presenze.

“Un risultato che ci lascia soddisfatti e che ci sprona a cercare nuove idee per rendere sempre più accattivanti gli appuntamenti con il mondo del cioccolato. Anche in questa edizione abbiamo riempito il Vomero con la magia e il profumo della festa più golosa del Centro Sud Italia, insieme a tanto intrattenimento per adulti e bambini” – ha dichiarato l’organizzatore Luigi De Simone.

“Oltre alla qualità dei venti espositori di Chocoland Vomero, anche gli spettacoli sono stati un successo. Voglio ringraziare l’amministrazione comunale per la collaborazione dimostrata e per le parole di incoraggiamento” – ha concluso.

Chocoland si avvale della presenza dei migliori maestri cioccolatieri e pasticcieri d’Italia, pronti a stupire i visitatori con meravigliose creazioni in cioccolato e non solo. Tra i prodotti particolarmente apprezzati i torroni e i cioccolatini degli artigiani provenienti dagli angoli più dolci della Nazione, ma anche cremini e dolci.

Terminata la tappa al Vomero, la fiera del cioccolato è già pronta a ripartire in altre località del Napoletano e non solo. Dal 21 novembre Chocoland sarà in Piazza Diaz a Nocera Inferiore (provincia di Salerno) con un programma di tre giorni ricchi di gusto e divertimento. Dal 27 novembre al primo dicembre, invece, l’appuntamento sarà in Piazza Municipio a Napoli. Tappa conclusiva a Sorrento, in Corso Italia, dal 4 all’8 dicembre.