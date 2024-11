Apre il Villaggio dei Panettoni nel Napoletano: assaggi gratis per tutti, c’è Babbo Natale

Domenica 8 dicembre, a partire dalle ore 18, a Boscotrecase, in provincia di Napoli, riapre il Villaggio del Gusto, l’evento organizzato dal Panificio Galleria del Gusto, con il patrocinio del Comune, che consentirà ai visitatori di assaggiare gratuitamente panettoni artigianali di svariati gusti. Il tutto accompagnato da un’atmosfera festosa tra musica live, incontri con Babbo Natale e animazione per bambini.

Villaggio del Gusto a Boscotrecase: assaggi di panettoni gratis

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della tradizione dolciaria natalizia che torna anche quest’anno dando il via alla sua seconda edizione, ancora una volta dedicata al panettone artigianale, interpretato dal celebre mastro fornaio Angelo Alboretti. All’interno del Villaggio del Gusto cittadini e visitatori potranno immergersi in un vero e proprio viaggio esperienziale tra le diverse declinazioni di lievitati artigianali natalizi, degustando gratuitamente una selezione di prelibatezze.

Protagonista della serata, naturalmente, sarà il panettone artigianale che verrà presentato nella sua veste tradizionale ma anche nelle sue più svariate farciture: classico, all’albicocca, pistacchio, frutto di bosco con impasto agli antichi cereali, bueno, caramello, bacio, biscotto e la new entry Choco Rhum che unisce il gusto del cioccolato fondente al calore aromatico del rhum.

“Il nostro panettone tradizionale è un prodotto fresco, senza conservanti e artigianale. E’ fondamentale garantire non solo il gusto ma anche la genuinità. Non utilizziamo emulsionanti o ingredienti superflui, selezionando con la massima cura elementi di qualità come uova fresche, burro 100% italiano, cioccolato pregiato e frutta secca” – ha dichiarato Angelo Alboretti.

La serata dedicata al panettone sarà allietata da musica dal vivo e giochi per bambini. Sul posto grandi e piccini avranno anche la possibilità di incontrare Babbo Natale e scattare una foto con lui. L’allestimento del Villaggio del Gusto è curato da Carta da Zucchero Event, un team di Event Designer guidato da Debora e Melinda, che fondono la loro esperienza in wedding planning e cake design per offrire servizi esclusivi e personalizzati.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Villaggio del Gusto;

Quando: domenica 8 dicembre 2024 dalle ore 18:00;

Dove: Panificio Galleria del Gusto, via Cardinal Prisco 82/84, Boscotrecase, Napoli.