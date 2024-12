Il regno dello Street Food con le specialità di Napoli e del mondo: l’ingresso è gratis

Torna in Campania l’International Street Food, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, che in occasione dell’edizione 2024 darà il via alla 140esima tappa che si terrà dal 6 dicembre all’8 dicembre in Corso Trieste a Caserta. In vista delle festività, il festival del cibo da strada più buono di sempre, proveniente da ogni parte del mondo, sarà a tema natalizio.

International Street Food a Caserta: 3 giorni di cibo

L’International Street Food è uno degli eventi culinari più famosi a livello nazionale, organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S Associazione Italiana Ristoratori di Strada in collaborazione con la Confartigianato Imprese di Caserta. Dopo il grande successo delle precedenti tappe, il festival torna nel territorio campano regalando ben 3 giornate di gusto e sapori internazionali.

Gli svariati stand allestiti sul posto, infatti, oltre a proporre prelibatezze della cucina nazionale, da quella campana a quella siciliana, delizieranno i visitatori con le migliori specialità del mondo, accompagnate da gustose birre artigianali. Tra pizze fritte, panini e hamburger, carne argentina, paella spagnola, arrosticini, bombette pugliesi, piatti messicani e tanto altro: ad ogni stand sembrerà di trovarsi in un posto diverso.

L’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha conquistato anche quest’anno il grande pubblico con tantissime tappe distribuite lungo tutto lo stivale. Un calendario intenso di eventi che ha toccato tutti gli angoli del Paese permettendo al numeroso pubblico di assaporare le migliori specialità italiane e straniere, all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità.

L’appuntamento è in Corso Trieste, a Caserta, venerdì 6 dicembre dalle 18 a mezzanotte, sabato e domenica 7 e 8 dicembre dalle 12:00 a mezzanotte. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

