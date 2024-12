Aprirà il 12 dicembre nel Napoletano il Parco Giochi Gonfiabili più grande del mondo: si tratta di Funbox, catena già presente in diversi paesi, che aprirà presso il centro commerciale Vulcano Buono di Nola.

A Nola apre Funbox: il Parco Gonfiabili più grande del mondo

Funbox è il nome della catena di parchi divertimenti sparsi nel mondo caratterizzati dalla presenza di enormi gonfiabili dove non solo i bambini ma anche gli adulti possono trascorrere giornate all’insegna della meraviglia e del divertimento. Diverse le aree di salto presenti all’interno del regno dei gonfiabili, tutte rigorosamente coloratissime.

Il parco si estende su una superficie di oltre 4.000 metri quadri interamente ricoperti di scivoli giganti, percorsi avvincenti, labirinti e tante altre aree pensate per il divertimento di tutta la famiglia. A Funbox, infatti, potranno divertirsi non solo i bambini ma anche gli adulti di tutte le età.

Tra le attrazioni presenti uno scivolo di 7 metri, un percorso a ostacoli, l’immancabile Gumball Gallop (un ponte gonfiabile da attraversare cercando di non cadere), la Sfida Montuosa e il Ninja Wall. Il parco itinerante resterà aperto dal 12 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025. Si tratta della prima struttura Funbox allestita in Italia.

“Napoli, ci siamo quasi. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, il parco gonfiabile più grande del mondo sta per arrivare a Vulcano Buono. Scivoli giganti, labirinti e tantissimi ostacoli che trasformeranno la vostra giornata in un’avventura unica. Segnate la data e non perdetevi l’evento dell’anno, Funbox vi aspetta con sorprese incredibili” – si legge nell’annuncio diffuso sui canali social di Funbox.

Intanto è già possibile acquistare il biglietto per accedere al parco collegandosi alla piattaforma VivaTicket. Per la settimana di apertura, dal 12 al 15 dicembre, è previsto l’ingresso al costo ridotto di 10 euro. Per gli altri giorni il costo è di 12 euro a persona. I bambini fino ai 2 anni di età entrano gratis e non necessitano di alcun biglietto. I minori fino ai 12 anni di età possono entrare solo se accompagnati da un adulto munito di biglietto.

Di seguito giorni e orari di apertura: 12, 13, 19, 20 dicembre e 6, 9, 10 gennaio alle 16:30/18:00/19:30; 14, 15, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 dicembre e 2, 3, 4, 11 gennaio alle 10:00/11:30/13:00/14:30/16:00/17:30/19:00/20:30; 12 gennaio alle 10:00/11:30/13:00/14:30/16:00/17:30/19:00.

Per la tutela della salute e della sicurezza, l’ingresso è interdetto alle donne in stato di gravidanza. Tutti i visitatori del parco dovranno obbligatoriamente indossare i calzini.