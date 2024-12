Uniti nel Cuore, torna il Gala di Natale e beneficenza dei giovani imprenditori di Napoli

Lunedì 9 dicembre 2024 torna il Gala di Natale e di beneficenza Uniti nel Cuore, l’evento giunto alla sua dodicesima edizione, che quest’anno si svolgerà presso il PalaBarbuto di Napoli, promosso dal Comitato Uniti nel Cuore composto dai giovani di Unioni Industriali Napoli, Acen, ASIGN Napoli, UGDCEC Napoli, Aiga Napoli, Confapi Napoli, AIOP, Associazione APOTEMA, AGCDL Napoli, soci fondatori del Comitato.

Gala di Natale Uniti nel Cuore: la serata di beneficenza

Alla serata prenderanno parte diversi esponenti del mondo imprenditoriale e delle istituzioni locali. Il ricavato sarà totalmente devoluto, come ogni anno, in beneficenza: l’edizione 2024 punta a sostenere in particolar modo il Progetto MuDD della Fondazione di Partecipazione Napoli C’Entro, un’alleanza di persone e comunità, per poter donare un futuro sostenibile sia per il nostro patrimonio che per le generazioni presenti e future, favorendo la partecipazione attiva e il senso di appartenenza alla comunità.

Nello specifico, il progetto coinvolgerà i giovani del centro storico nella valorizzazione delle chiese monumentali cittadine, attraverso l’istituzione del Museo Diocesano Diffuso (MuDD) per trasformare i luoghi di culto in case della comunità, laboratori di innovazione applicata ai beni culturali e per generare una consapevole Comunità di Patrimonio, incentivando i visitatori a perdersi in questi meravigliosi e sacri luoghi d’arte.

Attraverso il progetto MuDD circa una settantina di ragazzi, appartenenti soprattutto alle fasce più fragili della popolazione, saranno formati per diventare custodi, accompagnatori e manutentori di almeno dieci chiese monumentali, facilitando il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Tra le chiese coinvolte nell’iniziativa, oltre alla Cattedrale, ci sono San Pietro ad Aram, San Giorgio Maggiore, SS. Annunziata, San Pietro a Majella, San Giovanni a Carbonara, Sant’Aniello a Caponapoli, San Paolo Maggiore, Santi Apostoli, Donnaregina Vecchia e Donnaregina Nuova.

Il Gala di beneficenza prenderà il via alle ore 20 di lunedì 9 dicembre al PalaBarbuto in Viale Giochi del Mediterraneo. La selezione musicale è affidata al dj Marco Piccolo. Il gruppo di lavoro che ha organizzato l’evento è composto da Gianluigi Barbato e Marco Scherillo (cofondatori del progetto e responsabili organizzativi), Giulia Colombrino (Consigliere GI delegato Uniti nel Cuore), Carla Recupito (coordinatore operativo), Franz Boccalatte (supporto gestione Sponsor e grafica), Luca Ferrara e Guglielmo Esposito di MOSAIKO (supporto organizzativo). Per informazioni sulle modalità di partecipazione all’evento è possibile consultare il sito o la pagina Facebook ufficiale di Uniti nel Cuore.