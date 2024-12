Magia ad Avellino: il Villaggio di Natale con la pista sul ghiaccio e la casa di Babbo Natale

Il Natale ad Avellino si prepara a vivere un’esperienza unica grazie all’Avellino Christmas Village, che animerà Piazza della Libertà dal 6 dicembre al 6 gennaio con un ricco programma di eventi, tra cui mercatini, spettacoli, concerti, artisti di strada e degustazioni.

L’inaugurazione ufficiale è avvenuta ieri con la partecipazione degli organizzatori, delle autorità locali, tra cui la sindaca Laura Nargi, e dell’amministrazione comunale. Durante l’evento è stato presentato il calendario delle attività che accompagneranno i visitatori per tutto il periodo natalizio.

L’Avellino Christmas Village ha aperto i battenti con una serie di spettacoli coinvolgenti, grazie alla partecipazione degli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano e degli artisti di strada de La Baracca dei Buffoni. Un avvio scoppiettante che ha subito catturato l’attenzione di grandi e piccini, con risate e divertimento a non finire. Il progetto, ideato e realizzato dall’Associazione Italia Eventi, è stato selezionato grazie a un bando del Comune di Avellino, che ha anche concesso il patrocinio all’iniziativa. Il villaggio sarà aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00, con un prolungamento fino a mezzanotte nei weekend.

La Casetta delle Associazioni Avellinesi

Un’importante novità di quest’anno è la “Casetta delle Associazioni Avellinesi”, uno spazio dedicato alla promozione delle realtà locali. Qui i visitatori troveranno informazioni turistiche, mappe della città e suggerimenti su cosa visitare. Saranno anche organizzate attività di sensibilizzazione e iniziative a favore di progetti solidali.

Le attrazioni per i bambini e la pista sul ghiaccio

Non mancano le attrazioni per i più piccoli, come la Casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno scattare foto, salire sulla slitta e scrivere letterine con il timbro del Circolo Polare Artico. Inoltre, grazie agli elfi magici, ogni bambino potrà partecipare a un’iniziativa di scambio libri, con l’obiettivo di incentivare la lettura. Imperdibile anche il Teatro dei Burattini di Mauro Apicella, con gli spettacoli di Pulcinella e altri burattini, e la Giostra Carillon, che regalerà ai piccoli un’esperienza da sogno.

A completare il quadro di attrazioni c’è la pista di pattinaggio su ghiaccio, un angolo di pura magia natalizia dove tutti possono divertirsi tra luci scintillanti e musiche festive.

Tradizione gastronomica e “Salotti del Gusto”

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Manlio Rossi-Doria, l’Associazione Cuochi Avellinesi e l’Unione Regionale Cuochi della Campania, il villaggio offrirà numerosi eventi gastronomici, come i “Salotti del Gusto” e i “Laboratori del Gusto”. Tra gli ospiti ci saranno chef di fama come Luigi Vitiello, Francesco Vitulano, Carmela Cerrone, Rubens Della Porta e la pasticcera Raffaella Valentino.

Spettacoli e artisti di strada

L’Avellino Christmas Village sarà animato da una serie di spettacoli dal vivo che vedranno protagonisti artisti locali e nazionali. Tra questi, la Baracca dei Buffoni con lo spettacolo Fleur, i zampognari, i trampolieri di Sybillae Show, i robot animati BumbleBee, i gruppi folk, le bande musicali e molto altro.

Il Mercatino di Natale

Il mercatino natalizio di Avellino Christmas Village sarà un tripudio di artigianato e prodotti tipici da tutta Italia. Oltre a una vasta selezione di prodotti irpini come salumi, formaggi, funghi, tartufi, miele biologico e dolci tradizionali, ci saranno anche specialità da altre regioni: taralli pugliesi, cioccolato siciliano, torroni e liquori calabresi. Non mancheranno le creazioni artigianali, dai gioielli in pietra alle ceramiche, dalle borse in pelle ai capi d’abbigliamento fatti a mano.

