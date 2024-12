Notte Bianca della Musica a Napoli, il grande concerto gratis: da Andrea Sannino a Mavi

Concerto al Rione Sanità di Napoli

Torna giovedì 2 gennaio 2025, dalle ore 18:30, in piazza Sanità a Napoli il grande concerto gratis Sanità-TàTà, la Notte Bianca della Musica che vedrà la partecipazione di diversi cantanti che riempiranno di musica ogni angolo del quartiere. L’evento, per la direzione artistica di Massimiliano Jovine, è promosso e finanziato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, organizzato dalla Municipalità 3 in collaborazione con C’MoN produzioni.

Concerto gratis al Rione Sanità di Napoli: i cantanti

“È stato un Natale a Napoli meraviglioso e pieno di energia con oltre 100 concerti, spettacoli, incontri e itinerari guidati che hanno animato la città e tutte le sue Municipalità, nelle piazze, nelle chiese e nei luoghi d’arte, promossi e sostenuti dall’Assessorato al Turismo, con cui abbiamo iniziato a celebrare le festività a novembre – dichiara l’assessora Teresa Armato.

“A questi eventi si sono aggiunti quelli proposti dalla cultura e Napoli è stata davvero una città che non ha dormito mai, accogliendo decine di migliaia di turisti. Ora è arrivato il momento di Sanità-TàTà, una grande festa che ormai fa parte della tradizione del nostro Natale. Sanità-TàTà coinvolge un intero quartiere con i commercianti e le associazioni attive sul territorio e richiama migliaia di persone tra Borgo Vergini, Cimitero delle Fontanelle e piazza Sanità in un clima di gioia”.

«Sanità-tàtà, oltre alla piazza principale, coinvolgerà e animerà con musica dal vivo e dj set diversi punti del quartiere: via Fuori Porta San Gennaro, Piazzetta Crociferi, via Vergini, via Cristallini, via Misericordiella, via Sanità Gradoni, Palazzo De Liguoro, via San Gennaro dei Poveri, via Fontanelle – racconta il presidente della Municipalità 3 Fabio Greco.

“Inoltre sarà possibile visitare, su prenotazione, alcune delle principali attrazioni turistico-culturali del quartiere: acquedotto Augusteo del Serino, catacombe di San Gaudioso, basilica di Santa Maria della Sanità, Jago Museum, Casa Sanità“.

Guest di Sanità-TàTà 2025 il celebre cantante partenopeo Andrea Sannino che il 27 giugno sarà all’Arena Flegrea con un grande evento: “Sono contento di iniziare il nuovo anno sul palco di Sanità-TàTà, un palco potente, in uno dei posti che più amo di Napoli, il Rione Sanità, che, per una lunga notte, diventa protagonista di una grande festa di musica e cultura. Si suona ovunque, in tutte le strade del quartiere”.

Sul palco del grande concerto in piazza Sanità, come sempre, ci saranno tanti artisti, che si esibiscono tutti a titolo gratuito per la festa del quartiere: Dada’, Tommaso Primo, Jelecrois, Mavi, Peppe Oh, Tartaglia, Lucky Salvadori, Natale Galletta, Nico Desideri, Rico Femiano, i Ragazzi di Cioè, Fabrizio Mandara, Gaiè, Gea, Gioz, Snap, monologhi singoli di Stefano De Clemente e Antonio Colursi, Dolores Melodia feat Spaghetti Casanova & DrNautilus, Vincenzo Bles, Romito, Chiodo fisso, Addolorata, Federa, I Desideri, Stessy, Rayo, El Say, Ezeeo.

Per orientare cittadini e turisti tra eventi e luoghi da visitare, 25 tutor si sono aggiunti al team di tutor turistici operativi tutti i giorni dell’anno (dalle 10.00 alle 19.00), presso gli Infopoint al Molo Beverello, in via Morghen, in Piazza del Gesù e in Piazza del Plebiscito (angolo via Cesario Console). L’1 gennaio gli infopoint turistici saranno operativi dalle 11.00 alle 18.00.