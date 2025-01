Festival del Gioco a Napoli, 2 giorni tra spettacoli e giochi di ogni tipo: è tutto gratis

Il 25 e 26 gennaio 2025 torna a Napoli Partenoplay, il Festival del Gioco, giunto ormai alla sua sesta edizione, nonché uno dei più grandi eventi di Una Città per Giocare, il progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali – Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza a sostegno alla genitorialità.

Partenoplay, a Napoli il Festival del Gioco gratis per tutti

Si tratta di un evento che ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del gioco, un elemento cruciale in ogni fase della vita che contribuisce non solo al divertimento ma anche allo sviluppo delle competenze sociali, cognitive ed emotive.

Quest’anno il Festival si svolgerà presso la storica Chiesa di San Vitale, a Fuorigrotta, dove si susseguiranno due giornate ricche di iniziative e laboratori pensati per coinvolgere i partecipanti in un’attività stimolante, condivisa ed inclusiva. Il 24 gennaio, inoltre, si svolgerà una giornata formativa dedicata agli educatori e agli addetti ai lavori.

Bambini e non solo potranno prendere parte a: giochi da tavolo, di ruolo, scientifici, sportivi, dama, othello bridge, scacchi, calcio da tavolo, mattoncini per costruire giochi di legno, letture, spettacoli, laboratori e tanto altro.

Tutte le attività sono interamente gratuite ed aperte al pubblico, previa prenotazione tramite i form dedicati sul sito ufficiale Una Città per Giocare. Queste le parole dell’assessore Luca Fella Trapanese: “In un mondo in continua evoluzione, è fondamentale riconoscere e valorizzare il potere del gioco nella nostra vita quotidiana. Con Partenoplay, ci proponiamo di creare uno spazio dove bambini e adulti possano unirsi, divertirsi e apprendere insieme attraverso il gioco”.

“Siamo entusiasti di offrire, quest’anno, una nuova location a Fuorigrotta, facilmente accessibile a tutti, e un programma ricco di attività coinvolgenti. La giornata formativa del 24 gennaio rappresenta un’opportunità preziosa per approfondire l’importanza del gioco nell’educazione e nello sviluppo umano. Il nostro obiettivo è quello di fornire strumenti e risorse che permettano agli educatori di integrare il gioco nelle loro pratiche quotidiane, al fine di promuovere un apprendimento significativo e arricchente per tutte le età. Invitiamo tutti a partecipare a questo evento che celebra il piacere e i benefici del gioco, confermando così il nostro impegno nel sostenere una cultura del gioco accessibile e inclusiva per tutti”.