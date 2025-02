Tra i Carnevali d’Italia c’è la grande festa campana: 5 giorni di carri, fuochi e spettacoli gratis

Prende il via il Carnevale Maddalonese, la grande festa che animerà il centro di Maddaloni, in provincia di Caserta, dal 23 al 27 febbraio e l’1, 2 e 4 marzo 2025, con un programma ricco di spettacoli e sfilate di carri allegorici. Si tratta di uno degli eventi più attesi del periodo che quest’anno celebra la decima edizione

Carnevale di Maddaloni 2025: festa e sfilate di carri allegorici

Inserito già da anni tra i Carnevali d’Italia, la festa Maddalonese è organizzata dall’APS Carnevale Maddalonese, in collaborazione con l’amministrazione comunale, e gode del patrocinio della Regione Campania, della provincia di Caserta e della Fondazione Villaggio dei Ragazzi – don Salvatore D’Angelo.

La manifestazione si articolerà su cinque giornate ricche di spettacoli, iniziative e soprattutto le tradizionali sfilate carnevalesche. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e la partecipazione è completamente gratuita. Il programma completo della kermesse sarà reso noto nei prossimi giorni.

“Quest’anno la città di Maddaloni festeggia un traguardo importante. Dal 2015 ad oggi un gruppo di cittadini che non ha mai smesso di credere in questo progetto, mette in festa un’intera città per celebrare il Carnevale, tutti insieme, grandi e piccini. Un anno di preparativi, di lavoro, impegno, passione, dedizione e sacrificio per organizzare una sola edizione. Lo staff vi presenterà un Carnevale ancora più bello e grande, in occasione del decimo anniversario, che sarà ricco di sorprese. Vi aspettiamo in tantissimi e mascherati” – si legge sui canali social ufficiali dell’APS.

Intanto, nel corso della conferenza stampa dell’evento, il portavoce dell’associazione, Giulio Farina, ha fornito qualche anticipazione: “Quest’anno ci saranno ben tre sfilate complete dei sei carri, domenica 23 febbraio, sabato 1 marzo e martedì 4 marzo, oltre alla spaccapaese del giovedì grasso il 27 febbraio”.

“La città avrà un coinvolgimento più ampio con iniziative non solo in piazza don Salvatore d’Angelo ma anche su corso I Ottobre e nella villa comunale Imposimato. Per festeggiare i dieci anni chiuderemo il Carnevale con i fuochi piromusicali di Damiano Vigliotti. Stiamo ultimando il programma degli spettacoli che accontenterà, come sempre, e in modo gratuito i gusti di tutti”.