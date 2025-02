San Valentino con la passeggiata vista mare tra le più belle d’Italia: 4 giorni di festa in Campania

Dal 13 al 16 febbraio 2025, dalle 10 a mezzanotte, arriva Salerno in Love, uno degli eventi pensati per celebrare l’amore in occasione della festa di San Valentino.

San Valentino: 4 giorni di festa sul lungomare di Salerno

Quattro giorni per festeggiare l’amore attraverso una delle passeggiate vista mare più belle d’Italia, quella sul lungomare Trieste (altezza Santa Teresa) dove sarà possibile immergersi in una romantica atmosfera, tra installazioni per scattare fotografie uniche, iniziative, spettacoli, degustazioni e un mercatino ricco di artigiani e produttori di eccellenze.

Il lungomare si colorerà di bianco e rosso grazie ad installazioni luminose ed addobbi romantici che renderanno il panorama ancor più suggestivo. Tutti i giorni, dalle 10 a mezzanotte, presso il mercatino sarà possibile degustare dolciumi e sapori tipici o curiosare tra le creazioni artigianali.

Gli innamorati golosi potranno prendere parte alla sfida “E tu di che bacio sei?” per scegliere il proprio “bacio” perfetto, nelle differenti varianti tra cui fondente, al latte e alla nocciola. Spazio anche ad “Aperitivo d’amore” con un brindisi speciale con i vini del territorio, reso possibile dall’Associazione ISD L’Acino d’Uva.

Giovedì 13 febbraio, a partire dalle 19, si esibiranno i Tarantellati di Volturara tra danze e musica folk. Nel giorno di San Valentino “Dillo con un fiore” consentirà di regalare una rosa con dedica al proprio amore oppure un palloncino rosso su cui scrivere tutto ciò che è più difficile dire a voce.

Dalle 16 alle 20, in occasione di Salerno in Love, sul lungomare sarà presente una postazione con i giornalisti di Radio Alfa che daranno il via ad una serie di collegamenti live e iniziative social, interviste alle coppie presenti e un gioco speciale per testare l’intesa e vincere una cena per due. Non mancheranno gadget e una postazione per realizzare foto.

Alle ore 19 prenderà il via il Gran Ballo di San Valentino con danzatori in costumi d’epoca in stile Ottocentesco. Uno spettacolo unico nel suo genere, in una cornice magica, seguito alle 20:30 dal live delle Sound Ladies.

Sabato 15 febbraio sarà “A mascarata di Piazza di Pandola” ad aprire la festa (ore 11) mentre nel pomeriggio, alle 17, il lungomare sarà invaso dagli Artisti dell’Amore, tra trampolieri e le magiche bolle della signora Batò. Alle ore 20 la serata proseguirà con le più belle canzoni d’amore interpretate dal duo Dolce Melody.

Domenica 16 febbraio, alle ore 11, si terrà il Circo dell’Amore con trampolieri e danze aeree che lasceranno tutti senza fiato. Alle ore 20 a chiudere la grande festa sarà l’iniziativa “Le Danze dal mondo”. Salerno in Love è un evento promosso dalla CNA Salerno, presieduta da Lucio Ronca e diretta da Simona Paolillo, organizzato dall’Associazione Italia Eventi, presieduta da Giuseppe Lupo e diretta da Paola Viscito, con il patrocinio del Comune di Salerno e dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.