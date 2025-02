La città più romantica del mondo “arriva” in Campania, apre la piccola Parigi: quando e dove

In occasione della festa di San Valentino, dal 13 al 16 febbraio 2025, il Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, si trasformerà nella città più romantica del mondo: le vie del polo dello shopping, e soprattutto la piazza centrale, daranno spazio ad una piccola Parigi, regalando un’esperienza unica a tutte le coppie tra arte, dolcezza e romanticismo.

San Valentino al Campania: il centro diventa una piccola Parigi

Per la festa degli innamorati il celebre centro commerciale casertano accoglierà un’ambientazione da sogno, dando l’impressione a tutti i presenti di trovarsi tra i luoghi più suggestivi della città francese. Un’occasione speciale per celebrare l’amore scattando foto romantiche, assistere alle esibizioni di un mimo francese, ammirare l’arte con un’estemporanea di pittura o ottenere un ritratto in stile Montmartre.

Di seguito le attività in programma:

SCATTA UNA FOTO DA SOGNO E IMMORTALA IL TUO AMORE

13-16 febbraio ore 11:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00

Regnerà un’atmosfera da favola con la romantica postazione fotografica, dove la maestosità della Torre Eiffel, una suggestiva panchina romantica e un adorabile maxi Teddy Bear daranno vita a un set perfetto per immortalare l’amore. Come in una passeggiata tra le pittoresche strade di Montmartre, sarà possibile ammirare una splendida esposizione artistica curata dagli studenti della Sezione di Discipline Grafiche e Pittoriche e Arti Figurative del Liceo Artistico San Leucio.

UN MIMO E DOLCI SORPRESE

13 febbraio ore 15:00 – 19:00/ 15 e 16 febbraio ore 11:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00

Un mimo francese, con eleganza e simpatia, regalerà ai visitatori deliziosi cioccolatini a forma di cuore. Un tocco di dolcezza e poesia per rendere ancora più speciale la passeggiata romantica in galleria.

ESTEMPORANEA DI PITTURA

14 febbraio ore 11:00 – 13:00

Per un giorno il Campania si trasformerà in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. Gli studenti del Liceo Artistico San Leucio daranno vita a opere uniche, ispirate all’atmosfera romantica e affascinante della Ville Lumière.

UN RITRATTO IN STILE MONTMARTRE

14 febbraio ore 15:00 – 19:00

In Piazza Campania i visitatori potranno farsi realizzare una romantica caricatura dal vivo, proprio come nei pittoreschi vicoli di Montmartre. Basterà scaricare l’app Io&Campania e ritirare il coupon presso l’Infopoint in Piazza Centrale (fino ad esaurimento).