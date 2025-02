Mercatorre, arriva l’edizione di Carnevale: 2 giorni di stand e spettacoli a Torre del Greco

Sabato 1 e domenica 2 marzo 2025 torna Mercatorre, la fiera del vintage di Torre del Greco che darà il via ad una nuova edizione incentrata sul Carnevale. Si susseguiranno due giornate imperdibili per immergersi nell’atmosfera festosa e colorata dell’area esterna del Complesso degli ex Molini Meridionali Marzoli.

Mercatorre, fiera del Vintage edizione Carnevale a Torre del Greco

Mercatorre rappresenta ormai un appuntamento fisso per la popolazione torrese, attestandosi Un punto di ritrovo per curiosi, nostalgici ed appassionati dove curiosare tra le “bancarelle” tra un’ampia varietà di articoli artigianali, modernariato, vintage, retrò, collezionismo, vinili usati, abbigliamento, mobili e tanto altro.

Per la Carnival Edition, Mercatorre proporrà una selezione unica di artigianato, abbigliamento e oggetti vintage, il tutto arricchito da spettacoli, musica e intrattenimento per grandi e piccini, in perfetto stile carnevalesco.

Ricco il programma di intrattenimento che anche stavolta punta a dare spazio alla musica e ai giovani talenti della città. Si parte sabato 1 marzo dalle ore 20 con Smum scuola di musica moderna che porterà sul palco la musica live di thesnaps e Superband Smum. Domenica 2 marzo, dalle 17 alle 19, sarà la volta di Santopietro bar che regalerà un’esperienza musicale unica con Zenit and Friends. Dalle 20 a mezzanotte, invece, ci sarà una selezione musicale di Resurgo.

Tra uno spettacolo e l’altro, sarà possibile ristorarsi nell’area street food, curata da Bivio 77 e I’m Ciro Pizza che offriranno gustose specialità per tutti i palati. La fiera resterà aperta sabato 1 marzo dalle 17 a mezzanotte e domenica 2 marzo dalle 10 alle 22.

L’iniziativa è organizzata da Stecca e CoBar con l’obiettivo di coinvolgere non solo i residenti, ma anche turisti e appassionati, valorizzando uno dei luoghi simbolo di Torre del Greco e promuovendo il tema della sostenibilità e del riuso.