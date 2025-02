Carnevale mozzafiato nel Napoletano: 4 giorni di festa e sfilate di carri vista mare

Da sabato 1 marzo 2025 torna il Carnevale di Bacoli che darà il via a ben quattro giorni di festa tra sfilate di carri, musica e maschere. Si tratta di uno degli eventi del periodo più amati dalle famiglie e dai bambini che si svolgerà nei luoghi più belli del territorio.

Carnevale 2025 a Bacoli: 4 giorni di festa e carri

“Saremo in migliaia! Preparatevi per un Carnevale da favola. Bacoli è già pronta. Avremo quattro sfilate e cinque carri per la festa in maschera più attesa dai bambini. Dal mare ai siti culturali con una grande novità: la tappa di Marina Grande. Coriandoli e mille colori, tra spiaggia e mare” – ha annunciato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Si parte sabato 1 marzo a Cappella con la prima sfilata in partenza dal parcheggio dell’MD e corteo festoso da Viale Olimpico a Cappella Vecchia. Domenica 2 marzo si terrà la maxi-sfilata per le vie del centro storico di Bacoli, dalla Villa Comunale a Marina Grande, che si trasformeranno in un’unica ed enorme isola pedonale. Lunedì 3 marzo l’appuntamento è alle ore 15:30 al Fusaro, con arrivo dei carri in Piazza Rossini. Infine, martedì, a chiudere la kermesse sarà la tappa di Baia con la sfilata conclusiva sul porto.

“Quattro giorni, quattro cortei. Con vista mare e siti archeologici. Una full immersion da non perdere. Ringrazio il vicesindaco Mauro Cucco ed il consigliere comunale Antonio Della Ragione per il grande lavoro messo in campo con associazioni e volontari per rendere possibile questo spettacolo popolare” – ha continuato il primo cittadino.

“Bambini di ogni età, siete pronti? Mamme e papà, nonni e zii, grandi e piccini. Tutti in maschera. Sarà festa grande in tutta la città, tutta da vivere. In tanti quartieri, tante frazioni. Insieme, per un Carnevale da favola. Aiutateci a diffondere, a condividere. Vi aspettiamo tutti qui, tutti a Bacoli. Un passo alla volta” – ha concluso.