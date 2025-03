Giornata della Donna al Museo di Pietrarsa: tariffa speciale e spettacolo serale mozzafiato

Sabato 8 marzo 2025, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa lancia un’iniziativa dedicata al mondo femminile: oltre alla tariffa speciale pensata per le donne durante gli orari di apertura del sito, in serata si terrà lo spettacolo itinerante “Pietrarsa è Donna”.

Giornata della Donna al Museo di Pietrarsa

Dalle 9:30 alle 19:30 le donne potranno accedere al Museo usufruendo di un biglietto ridotto. Alle 19:30 prenderà il via lo spettacolo itinerante “Pietrarsa è Donna” che vedrà quattro figure femminili, connesse direttamente o indirettamente alla storia del luogo e delle ferrovie, accompagnare i partecipanti in un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Museo, per rivivere la storia e le leggende del sito in un modo tutto nuovo.

Una serata imperdibile interamente dedicata alle donne, immersi tra le bellezze di uno dei musei più importanti del territorio. Al termine del percorso, ai visitatori verrà offerto un flûte di prosecco per concludere piacevolmente l’esperienza. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile mettersi in contatto direttamente con il Museo, tramite l’apposito link dedicato.

Domenica 9 marzo, invece, al Museo prenderà vita Elfolandia, un evento pensato per le famiglie e i bambini che potranno assistere ad uno spettacolo itinerante alla scoperta del meraviglioso popolo dei boschi tra canzoni, musiche e sorprendenti pupazzi.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Giornata della Donna e “Pietrarsa è Donna” al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Portici-Napoli;

Quando: sabato 8 marzo (ingresso dalle 9:30 alle 19:30, spettacolo alle 19:30);

Info e prenotazioni: https://bit.ly/3WlBQDr.