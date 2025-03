Festa della Paranza in Campania, 3 giorni di pesce fresco e stand sul mare: ingresso gratis

Dal 30 maggio al primo giugno 2025 torna la Festa del Pescato di Paranza, uno degli eventi più importanti dedicati al pesce fresco di qualità che si svolgerà a Castellabate, il gioiello in provincia di Salerno reso ancor più noto dal celebre film Benvenuti al Sud. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Festa del Pescato di Paranza 2025 a Castellabate

Giunta alla sua 14esima edizione, La celebre sagra si terrà presso gli spazi della suggestiva Villa Matarazzo, per l’occasione, invasa da stand gastronomici che offriranno ai visitatori la possibilità di degustare i migliori fritti di mare, godendo dello spettacolare panorama del Cilento.

La kermesse gastronomica interesserà l’intera area della Villa che ospiterà mercatini culinari, laboratori artigianali, convegni sulla dieta mediterranea e sul mare. Non mancherà l’intrattenimento tra spettacoli musicali e un apposito Luna Park per bambini in riva al mare cristallino, Bandiera Blu del Cilento.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno sarà utilizzata la maxi padella gigante di 4 metri di diametro proveniente da Camogli, che servirà per friggere circa 25 quintali di pesce da servire ai partecipanti nel corso delle tre serate.

Il pesce preparato durante la kermesse sarà fornito esclusivamente dalla flotta peschereccia locale, tutto freschissimo e appena pescato. Oltre alla frittura di paranza sarà possibile assaggiare tante altre specialità di mare partendo dagli antipasti passando ai primi e secondi. Non mancheranno proposte gluten free né l’area dessert. Il tutto accompagnato da vino, birra e altre bevande.

L’evento è organizzato dalle Associazioni pescatori di Castellabate con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, la Regione Campania ed il Comune di Castellabate. L’obiettivo è quello di promuovere il territorio cilentano e incentivare la pesca, settore principale dell’economia locale.