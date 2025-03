Sagra ‘A Purpetta d’a nonna: 3 giorni tra specialità napoletane e cuoppi di polpette

A Scisciano, in provincia di Napoli, dal 9 all’11 maggio 2025 torna la tradizionale Sagra ‘A purpetta d’a nonna, uno degli eventi gastronomici più attesi dalla popolazione, dedicato alla regina della cucina partenopea: la polpetta, nello specifico quella al ragù. L’appuntamento è ancora una volta in via Palazzuolo, dalle ore 19:30, con ingresso gratis per tutti.

Per ben tre giornate sarà possibile perdersi nei profumi e nei sapori di una delle pietanze simbolo della domenica napoletana e non solo, in un vero e proprio clima di festa. La rassegna, giunta alla sua ottava edizione, è organizzata dall’associazione Il Palazzo con il patrocinio morale del Comune di Scisciano.

Sul posto sarà possibile assaggiare diversi piatti tipici napoletani tra cui ziti spezzati con ragù e polpette, cuzzetiello con polpetta, caciocavallo e l’imperdibile cuoppo riempito rigorosamente con polpette in svariati gusti: ce ne sono 2 fritte, 2 con baccalà, 2 con salsiccia e broccoli, 2 con melanzane. Il tutto accompagnato da bibite, dolci e graffe sfornate al momento.

Oltre al buon cibo, non mancherà l’intrattenimento che, tra musica e spettacoli, accompagnerà grandi e piccini per tutta la durata dell’evento. Nella serata inaugurale di venerdì 9 maggio ci sarà la musica live del gruppo I Cumpari (pizzica e tarantella), seguita dal dj set di dj Capasso con speaker voice di Miss Lady V. Sabato 10 maggio si terrà il live show di Gianluca Manzieri seguito ancora dalla musica del dj Capasso con speaker voice di Ago. Infine, domenica 11 maggio si esibiranno gli Skizzekea e a chiudere la serata sarà sempre il dj set.

Una vera e propria festa dedicata al piatto per eccellenza delle nonne e mamme partenopee, amato in tutta la Campania e non solo. Al forno, fritta, ripiena, nel ragù o in un bel panino: la polpetta nelle sue diverse varianti, mette d’accordo proprio tutti, portando in tavola l’eccellenza dei sapori partenopei.