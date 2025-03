A Napoli arriva la grande Fiera del Baratto e dell’Usato: oltre 650 stand di meraviglie

Il 5 e 6 aprile 2025 torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli la grande Fiera del Baratto e dell’Usato, uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza, giunto alla sua 55esima edizione, che torna ad accogliere appassionati, collezionisti e curiosi per trascorrere un fine settimana all’insegna del fascino dell’antico.

Fiera del Baratto e dell’Usato 2025 a Napoli

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del vintage e del retrò che, perdendosi tra i vari padiglioni, troveranno in mostra pezzi unici e senza tempo, spaziando dall’antiquariato all’eccentricità del modernariato, dall’artigianato tradizionale all’abbigliamento vintage, dall’oggettistica curiosa al collezionismo specializzato.

Il grande polo partenopeo ospiterà ben 650 spazi espositivi dove poter trovare le più svariate tipologie di oggetti: dalla collezione di figurine di calciatori Panini ai vinili di Pino Daniele, artigianato nazionale e internazionale, abbigliamento vintage di qualità, oggetti di design e tanto altro.

“Il 5 e 6 aprile la Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà la 55esima edizione della Fiera del Baratto e dell’Usato. Un evento per tutte le età e per tutta la famiglia, due giorni all’insegna dell’artigianato, antiquariato, modernariato, oggettistica, abbigliamento vintage, collezionismo, di tutto e di più” – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori.

La Fiera sarà aperta in entrambe le giornate dalle 9:30 alle 19:30. L’ingresso ha un costo di 5 euro ed è gratuito per gli under 12 e gli over 70. E’ possibile acquistare i biglietti sul posto oppure online sulla piattaforma WebTick. Il costo del biglietto online è di 6 euro.