Per la prima volta a Napoli arriva la Festa dei Ludobus: tanti giochi gratis per tutti

Il 4, 5 e 6 aprile arriva per la prima volta a Napoli l’European Toy Libraries (ETL), il gruppo europeo delle ludoteche, che darà il via alla grande festa dei ludobus, aperta a tutti con ingresso gratis.

A Napoli la grande festa dei Ludobus: ingresso gratis

L’ETL – fondato nel 1996 durante la settima Conferenza internazionale sulle ludoteche – dal 1998 organizza ogni anno un raduno in una nazione europea diversa per diffondere e rafforzare il ruolo sociale, culturale ed educativo delle ludoteche. Dopo svariati anni in giro per l’Europa, l’unica tappa italiana è stata Firenze, nel 2001. Per l’edizione 2025 l’ETL ha scelto Napoli, approdando per la prima volta al Sud e nella città partenopea.

Il Comune di Napoli – Assessorato alle Politiche Sociali, con il progetto “Una città per giocare”, la cui gestione è stata affidata alla Cooperativa sociale Progetto Uomo, porterà in città il 26° meeting del gruppo europeo delle ludoteche, anche grazie alla collaborazione dell’associazione “Ali per giocare“(Associazione Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche).

Si susseguiranno tre giornate di discussione, workshop, azioni cittadine sul ruolo e sulle possibilità culturali, politiche e accademiche del gioco e del giocare. Il 4 e 5 aprile si terrà il meeting dove le delegazioni europee si interrogheranno sul lavoro delle ludoteche in Europa mentre il 6 aprile sarà dato spazio alla grande festa dei ludobus e delle ludoteche a cui tutta la città è invitata a partecipare.

Per la giornata di domenica, infatti, dalle 10:30 alle 14:00, in piazza Municipio arriveranno ludobus da tutta Italia e le ludoteche da tutta Europa per far vivere alla cittadinanza un momento di gioco gratuito e aperto a tutti, non solo ai bambini ma anche agli adulti (da 0 a 99 anni).

“Esprimo la mia immensa soddisfazione per l’arrivo a Napoli dell’European Toy Libraries (ETL), il 26° meeting del gruppo europeo delle ludoteche. Questo evento rappresenta un’occasione preziosa per Napoli, un’occasione per celebrare il gioco e il suo ruolo fondamentale nello sviluppo dei bambini e non solo” –ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Luca Fella Trapanese.

“La scelta di Napoli come sede di questo importante incontro internazionale è una testimonianza della consolidata attenzione del nostro Comune al ruolo educativo e sociale del gioco. Questo momento di convivialità e condivisione, aperto a tutti gratuitamente, è testimonianza della volontà di promuovere in maniera capillare il gioco, valore sociale e culturale fondamentale. Sono orgoglioso di ospitare questo evento e di contribuire alla crescita di una cultura del gioco inclusivo, favorendo la condivisione del piacere di giocare, del rispetto delle differenti età e del piacere intrinseco del prendersi tempo per stare insieme.”