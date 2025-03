Mercatini di Pasqua 2025 a Napoli, oltre un mese di stand a ingresso gratis: dove e quando

Tornano a Napoli i mercatini e le fiere di Pasqua 2025 che animeranno le vie del centro partenopeo, da piazza Dante a piazza Mercato, a partire dal 5 aprile. Cittadini e turisti avranno la possibilità di perdersi tra numerosi stand ricchi delle specialità culinarie del periodo e pezzi di artigianato. L’ingresso è gratis.

Mercatini e fiere di Pasqua 2025 a Napoli: dove e quando

La Fiera si svolgerà sul territorio della Municipalità 2 dal 5 aprile all’11 maggio 2025 mentre solo per Piazza Dante terminerà in anticipo, con data di chiusura fissata al 22 aprile. I mercatini partenopei saranno, dunque, attivi per oltre un mese.

Gli stand saranno allestiti nelle seguenti strade e piazze: piazza Dante, via Diaz/largo Berlinguer, piazza Salvo D’Acquisto (lato monumento), piazza Salvo D’Acquisto (lato Pignasecca), via Cervantes, piazza Mercato, piazza del Gesù, piazza Miraglia, via Cortese.

Ben 124 postazioni dove poter immergersi letteralmente nella tradizione pasquale napoletana. In via straordinaria tali spazi pubblici saranno utilizzati per l’esposizione e la vendita dei prodotti tipici della tradizione artigianale e culturale della città.

Cittadini, visitatori e turisti potranno ammirare una vasta selezione di oggetti della tradizione napoletana, tra prodotti di artigianato e artigianato artistico ma anche oggetti da collezione di produzione partenopea, prodotti di uso quotidiano e tanti altri articoli. Ampio spazio all’eccellenza culinaria partenopea con i prodotti alimentari tipi del periodo e non solo.