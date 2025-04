A Napoli c’è Secret Fashion: l’enorme svendita dei migliori brand, sconti fino al 90%

Fino al 13 aprile 2025 sarà a Napoli, all’HBTOO di via Coroglio, il Secret Fashion Tour, l’enorme negozio itinerante che offrirà ai visitatori una selezione esclusiva dei migliori brand di moda, sia per uomo che per donna, con sconti dal 50% al 90%.

Secret Fashion Tour Napoli: il negozio con migliori brand e sconti

Il Secret Fashion Tour propone una vasta gamma di capi, dall’abbigliamento alle calzature, passando per gli accessori, afferenti ai migliori marchi del momento. Il tutto offrendo una svendita esclusiva che consentirà alla clientela di portare a casa articoli di valore a prezzi stracciati.

“Napoli, è arrivato il Secret Fashion Tour! Solo per pochi giorni, un evento esclusivo con sconti dal 50% al 90% su una selezione di brand uomo e donna. Oltre 50 brand tra abbigliamento, accessori e scarpe, anche di prime linee e di collezioni della stagione in corso“ – si legge nella nota diffusa sui social dagli organizzatori.

Per partecipare bisogna effettuare la prenotazione online collegandosi all’apposita sezione del sito Secret Fashion Tour. Con una spesa minima di 50 euro sarà possibile anche ottenere un buono del valore di 10 euro. In caso di impossibilità a partecipare all’evento è consigliabile cancellare la propria prenotazione, così da dare spazio agli altri ospiti.

Secret Fashion Tour Napoli: l’elenco dei brand presenti