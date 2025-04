Meraviglia a Napoli, aperture straordinarie al Palazzo Reale: ingressi serali e biglietti gratis

Con l’arrivo della primavera il Palazzo Reale di Napoli e il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes (situato alla Riviera di Chiaia) offrono un ricco calendario di visite e aperture straordinarie, tra ingressi serali e giornate ad accesso gratis oltre a sconti speciali sui biglietti.

Palazzo Reale Napoli e Museo Pignatelli: ingressi serali e gratis

Fatta eccezione per i giorni di chiusura previsti l’11 e il 12 aprile – a causa della conferenza dei Paesi del Med 5 (Cipro, Grecia, Italia, Spagna e Malta) con i Ministri dell’Interno – il programma delle aperture di aprile dello storico Palazzo Reale partenopeo sarà ampio e conveniente. L’accesso sarà consentito anche nei giorni di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo, il 20 e 21 aprile, ai consueti costi e orari di apertura, sia per il Palazzo Reale sia per il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes.

Sabato 19 e 26 aprile, inoltre, torna l’iniziativa “Un Sabato da Re” con le aperture in orario serale a prezzo ridotto. Nello specifico il Palazzo Reale sarà aperto dalle 20 a mezzanotte con ultimo ingresso alle 23 al costo di 5 euro mentre il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes accoglierà i visitatori dalle 19:30 alle 23:30 con ultimo ingresso alle 22.30 al costo di 3 euro. Questa iniziativa prevede anche la possibilità di acquistare un biglietto cumulativo serale per visitare entrambi i Musei al costo di 6 euro.

Nei giorni di martedì 22 aprile e mercoledì 23 aprile, rispettivamente giorni di chiusura del Museo Pignatelli e del Palazzo Reale di Napoli, i due siti rimarranno aperti a un costo agevolato: 4 euro per il Museo Pignatelli e 10 euro per il Palazzo Reale di Napoli. Anche in questa occasione è previsto un biglietto cumulativo di 14 euro che consentirà di visitare i due istituti nella stessa giornata.

Si susseguiranno, poi, due giornate ad ingresso gratis: la prima venerdì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, e la seconda il 4 maggio che coincide con la prima domenica del mese che prevede l’accesso libero ai musei a parchi archeologici di proprietà statale. Giovedì 1 maggio, giornata in cui si celebra la Festa del Lavoro, entrambi i siti saranno ordinariamente aperti con i consueti costi e orari di ingresso.