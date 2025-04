Via Crucis vivente, percorso mozzafiato in Campania: sembrerà di stare a Gerusalemme

Via Crucis a Montoro - Foto: Via Crucis Misciano

Domenica 13 aprile torna La Passione di Cristo, la suggestiva Via Crucis vivente che si terrà a Misciano di Montoro, in provincia di Avellino, mettendo in scena il doloroso calvario di Gesù fino alla crocifissione. L’evento, organizzato dalla Via Crucis APS, con il patrocinio della Città di Montoro e la regia di Antonio Caliano, è giunto alla sua 42esima edizione.

La Passione di Cristo: la spettacolare Via Crucis vivente a Montoro

La manifestazione ha raggiunto oltre 2500 spettatori nella sua ultima edizione, raccogliendo sempre più consensi e regalando forti emozioni alla platea. Anche quest’anno il cuore di Misciano si trasformerà in una piccola Gerusalemme, consentendo ai visitatori di rivivere la Passione di Cristo, dall’ultima cena fino alla crocifissione.

Un vero e proprio spettacolo itinerante che si avvale della partecipazione di circa 100 attori in costumi d’epoca che spaziano tra diverse scenografie, ricostruendo gli antichi luoghi che hanno condotto Gesù alla croce. Gli eventi si susseguono dal cenacolo alla crocifissione sul Golgota, attraverso le antiche strade e piazze del paese.

Tutte le scene sono studiate da un punto di vista recitativo e scenografico, supportate da colonne sonore e figuranti che recitano tra al folla. Una rappresentazione emozionante e coinvolgente che farà riflettere sul sacrificio di Gesù e il significato della Pasqua.

“Un tuffo nel passato di circa 2000 anni per vivere la Passione di Cristo come non l’avevi mai vista prima. Un paese che diventa scenografia, più di 100 attori coinvolti, effetti scenici e mozzafiato. Ti aspettiamo a Misciano di Montoro, uscita autostradale Montoro Sud” – si legge nell’annuncio diffuso dalla Via Crucis – APS.

Lo spettacolo prenderà il via a partire dalle 18:30 tra le strade di Misciano. Per gli ospiti sarà messo a disposizione un ampio parcheggio nell’Area Pip di Misciano. Sarà garantito anche l’accesso facile per le persone affette da disabilità. Sul posto saranno attivi anche alcuni punti ristoro.