Il 18 luglio 2025 il Teenage Dream Party torna all’Ex Base Nato di Bagnoli (Napoli) per festeggiare, insieme ai giovani, i famosi e nostalgici anni 2000.

Teenage Dream Party 2025 a Napoli

La città di Napoli è di nuovo pronta ad accogliere artisti capaci di far divertire, cantare e ballare senza sosta. Quest’anno l’ospite di eccezione è Laura Esquivel, l’attrice più famosa di “Il mondo di Patty”, popolare serie tv argentina prodotta da Disney Channel tra il 2008 e il 2010. L’attesa è logorante, perché la folla è entusiasta al solo pensiero di partecipare a una serata all’insegna delle hit che hanno segnato un’intera generazione.

Origine del Teenage Dream Party

Definire il Teenage Dream Party non è un’impresa semplice. Gli organizzatori lo considerano una festa «in cui tutti a un certo punto iniziano a cantare le canzoni di High School Musical», un film del 2006 andato in onda su Disney Channel e che ebbe un’enorme popolarità tra gli adolescenti del tempo. Il Party è stato creato da Valentina Savi, una grafica di Livorno che ha raccontato di avere avuto l’idea nel 2022, dopo aver pubblicato alcuni video sulla sua festa di compleanno a tema Frozen. Così ha pensato di ideare un evento musicale, divenuto poi di fama internazionale. È una festa in cui si rivive la propria adolescenza cantando e ballando senza timore.

Come si svolge il party

L’evento tiene insieme un mondo vastissimo: tormentoni pop (Pitbull, Don Omar, Michel Telò, Olivia Rodrigo, Taylor Swift) sigle di serie televisive italiane (“I Cesaroni”, “Un medico in famiglia”), canzoni di classici Disney (“Il re leone”, “La sirenetta”, “Hercules” e “Tarzan”) e serie tv adolescenziali che ebbero successo tra le persone cresciute nello scorso decennio, come “Hannah Montana”, “Il mondo di Patty”, “I maghi di Waverly” e così via. Caratteristica peculiare del Party sono le persone che salgono sul palco, non come ballerini o cantanti professionisti, ma ragazzi comuni capaci di coinvolgere e far divertire il pubblico.

Le canzoni di “High School Musical” rappresentano una parte fondamentale e indiscutibile della scaletta del Party. I film sono diventati veri e propri fenomeni culturali tra i giovani degli anni 2000 grazie alle canzoni che riecheggiano senza sosta sul web. I “meme” su Troy Bolton(protagonista del film interpretato dal carismatico Zac Efron) rappresentano il linguaggio universale nel mondo online. Dall’iconico balletto di “Bet On It” o la dolcezza di “Breaking Free”, la trilogia di High School Musical è un inno generazionale. Molti di questi “meme” vengono usati ancora oggi per raccontare dilemmi esistenziali giovanili accompagnati da sana ironia. Attraverso un viaggio di amore, amicizia e incertezze sul futuro, i giovani di quegli anni si sono sempre identificati nei personaggi dei film. Negli stand all’ingresso dell’evento è possibile acquistare canotte da basket dei Wildcats (la squadra in cui gioca Troy Bolton) e tanti altri gadget.

Nostalgia anni 2000

Sul palco sono presenti un corpo di ballo e un vocalist che coinvolgono il pubblico con sketch comici imitando tutti i personaggi più famosi di quegli anni. È un evento che fa leva sulla nostalgia, sul desiderio di rivivere collettivamente la propria infanzia anche se solo per un paio d’ore. Negli anni 2000 la tecnologia correva, ormai il mondo virtuale stava per nascere accompagnato dal suono dei primi SMS e Nokia indistruttibili, eppure i colori degli anni ’90 erano ancora duri a morire, anche se con molte innovazioni tipiche di ogni nuova epoca. Due decenni diversi, ma legati da una verità indissolubile: la musica non si ascoltava, ma si viveva. Per questo il sentimento nostalgico è ancora vivo nel cuore di tutti i figli di queste due grandi epoche.

In poco più di un anno e mezzo, i Teenage Dream Party sono diventati show frequentissimi anche all’estero, soprattutto Amsterdam e Londra. Il Party è ormai un fenomeno virale sui social media, con oltre 120 milioni di visualizzazione su Tik Tok. Il successo dell’evento avanza senza sosta e il tour del Teenage Dream continua in tutta Italia.

Teenage Dream Party a Napoli: orari, biglietti e prezzi

I biglietti si possono acquistare online, sulle piattaforme Ticketsms.it e TicketOne, a partire da un prezzo di 23 euro. L’apertura dei cancelli è prevista venerdì 18 luglio 2025 alle 19:00 ma l’evento si terrà dalle 21:00 a mezzanotte.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Teenage Dream Party;

Dove: Ex Base Noto di Bagnoli, Via della Liberazione 1, Napoli;

Quando: 18 luglio 2025.