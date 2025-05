Si chiudono le portiere e scatta il blocco automatico: bimbo di 8 mesi resta chiuso in auto

Attimi di paura nel parcheggio del Centro Commerciale Campania, nel Casertano, dove un bambino di 8 mesi è rimasto chiuso in auto, sotto il sole. Tempestivo l’intervento dei carabinieri che sono accorsi sul posto per salvare il piccolo.

Bambino rimasto chiuso in auto al Centro Campania

Stando a quanto emerso, il bimbo si trovava con sua madre quando si sarebbe verificato l’incidente. La donna, dopo aver fatto la spesa, avrebbe sistemato il piccolo in auto e proprio in quel momento le portiere si sarebbero chiuse accidentalmente, con chiavi e telecomando all’interno dell’abitacolo.

In pochi minuti il sistema di sicurezza elettronico dell’auto avrebbe fatto scattare il blocco delle portiere, rendendone impossibile l’apertura dall’esterno. Il piccolo era letteralmente rinchiuso nell’abitacolo, con i finestrini chiusi e un caldo soffocante che avrebbe potuto mettere a rischio la sua incolumità.

Di qui il grido di aiuto della donna, che avrebbe intuito subito la gravità della situazione, allertando il 112 con l’aiuto di un passante. Di qui l’intervento dei carabinieri che non hanno potuto fare altro che infrangere il vetro posteriore, accertandosi di non provocare ferite al bambino, così da poter aprire la portiera e recuperare il passeggero. Per fortuna il piccolo sta bene e non ha riportato alcuna conseguenza.